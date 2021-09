FPÖ-Hermann: „Murgg entlarvt wahre Ideologie der KPÖ!“

KPÖ-Klubobfrau Klimt-Weithaler hat massiven Erklärungsbedarf – die Masken sind gefallen: KPÖ zeigt ihr wahres Gesicht.

Graz (OTS) - Das unlängst an die Öffentlichkeit gelangte Video, das den steirischen KPÖ-Landtagsabgeordneten Werner Murgg im weißrussischen Staatsfernsehen zeigt, sorgt weiter für Turbulenzen in der steirischen Politiklandschaft. Die Aussagen Murggs, unter anderem jene, dass es sich bei den EU-Sanktionen gegen Weißrussland um einen „Krieg gegen das letzte Land, das sich dem Einfluss der EU widersetzt“, handeln würde, lassen auch den Landesparteisekretär der Freiheitlichen Stefan Hermann verstört zurück. „Dieses Video zeigt eindrucksvoll auf, wie die KPÖ wirklich tickt“, so Hermann in einer ersten Reaktion. „Während Klubobfrau Klimt-Weithaler versucht, die Causa wegzulächeln und zu verharmlosen, schadet das skandalöse Auftreten Murggs dem Ansehen des Landtages Steiermark massiv“, so Hermann weiter, der die Spitzen der steirischen Kommunisten in die Pflicht nimmt. „Elke Kahr und Claudia Klimt-Weithaler sind dringend aufgefordert, sich von den Aussagen Murggs zu distanzieren, um weiteren Schaden vom Land Steiermark abzuwenden. Wenn dies nicht geschieht, ist zu befürchten, dass die internationale Reputation der Steiermark und der Menschenrechtshauptstadt Graz massiv leidet. Der gesamte Landtagsklub der KPÖ sowie die KPÖ Graz sind aufgerufen, ihre Reisetätigkeiten offenzulegen. Wer weiß, ob nicht auch fragwürdige Reisen in das kommunistisch regierte Nordkorea veranstaltet wurden oder gemeinsam irgendein anderes sozialistisches ‚Traumparadies‘ besucht wurde“, so der Landesparteisekretär der Freiheitlichen abschließend.

