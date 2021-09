Melissa rockt die Trachtenwelt!

LederHosenRock-Mode für Fans von Melissa Naschenweng.

Schlitters (OTS) - Für die Fans von Melissa Naschenweng gibt es eine große Überraschung: In Kürze können sie sich im Stil ihres Schlagerstars kleiden. Die Zillertaler Trachtenwelt hat in Zusammenarbeit mit der preisgekrönten Künstlerin eine eigene Melissa-Kollektion produziert. Die pinke Lederhose von der zweifachen Amadeus-Gewinnerin 2021 ist da natürlich auch dabei!

Verspielt, frech und im LederHosenRock-Stil – so wie ihre Protagonistin, zeigt sich die „Bergbauern“-Kollektion von ihrer modischen Seite. Dabei hat das Kärntner Energiebündel, Melissa Naschenweng, eng mit der Zillertaler Trachtenwelt zusammengearbeitet.

„Es ist uns eine große Freude mit Melissa eine so charismatische und authentische Persönlichkeit als neues Testimonial gefunden zu haben. Die Kollektion trifft den modischen Zeitgeist und den Geschmack ihrer großen und kleinen Fans“, zeigt sich Thomas Dims, Geschäftsführer der Zillertaler Trachtenwelt, begeistert von der Power-Lady aus dem Lesachtal.

Die Begeisterung, die ersten Melissa-Outfits in den Zillertaler Trachtenwelt Filialen zu sehen, ist auch bei der Musikerin groß. „Mit meiner ersten eigenen Trachtenkollektion geht wieder ein großer Wunsch von mir in Erfüllung. Von der Idee bis zur fertigen Kollektion in den Zillertaler Trachtenwelt Filialen hat es ein paar Monate gedauert, da ich aktiv am Design mitgearbeitet habe und wollte, dass sie etwas besonderes wird. Ich bin schon auf die Reaktionen gespannt und hoffe natürlich, dass sie meinen großen und kleinen Fans gefällt“, freut sich die zweifache Amadeus-Gewinnerin 2021 Melissa Naschenweng.

Kollektion für Klein & Groß

Die vielfältige Palette reicht von verschiedenen T-Shirts für Kinder und Erwachsene, sowie die Melissa-Lederhose mit dazu passendem Bolero und Bergbauern-Kleid für Mädchen und Damen. Spitzen-Body, Satin-Rock und ein figurbetontes Mieder runden die Kollektion ab.

Die limitierten Kleidungsstücke werden ab nächster Woche in den Zillertaler Trachtenwelt Filialen in Kärnten, Tirol, Oberösterreich und der Steiermark erhältlich sein.

„Ich freue mich so sehr, dass es jetzt endlich die pinke Lederhose für Damen und Mädchen gibt, da so viele meiner Fans mich immer wieder danach gefragt haben. Eine ganz tolle Überraschung war es bei meinem großen Open Air Konzert in Kufstein bereits viele Kinder in der pinken Lederhose zu sehen“, zeigt sich die Kärntner Künstlerin vom Andrang auf die ersten Melissa-Lederhosen begeistert.

Gemeinsam mit der stimmgewaltigen Künstlerin wird die Kollektion für Kinder & Erwachsene laufend erweitert und in Zukunft auch im Onlineshop der Zillertaler Trachtenwelt shop.trachtenwelt.com angeboten werden.

Rückfragen & Kontakt:

Zillertaler Trachtenwelt

Veronika Dengg

+43 5288 87 117

veronika @ trachtenwelt.com