28. ORF-Korrespondentinnen- und -Korrespondententagung in Wien

Vom 4. bis 6. Oktober

Wien (OTS) - Nach einer coronabedingten einjährigen Pause treffen nun von Montag, dem 4., bis Mittwoch, den 6. Oktober 2021, 18 der insgesamt 24 ORF-Auslandsjournalistinnen und -journalisten zur 28. ORF-Korrespondententagung im ORF-Zentrum zusammen. Das Corona-Jahr 2020 stellte das Korrespondentennetz vor große Herausforderungen und doch ist mit 8.410 Radio- und Fernsehbeiträgen 2020 der Anteil der Korrespondentinnen und Korrespondenten an der aktuellen Berichterstattung besonders hoch.

Bereits zum 13. Mal werden die ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten am Montag, dem 4. Oktober, um 19.00 Uhr im ORF RadioKulturhaus über ihre Einschätzungen der internationalen Politik referieren und Fragen aus dem Publikum beantworten. Moderiert wird die Veranstaltung von Korrespondentenchef Roland Adrowitzer.

Von Montag, dem 4. Oktober, bis Donnerstag, den 7. Oktober, sind Korrespondentinnen und Korrespondenten auch live zu Gast in „Studio 2“, jeweils um 17.30 Uhr in ORF 2. Sie erzählen von ihrer Arbeit im Ausland, ihrer Motivation und über aktuelle Geschehnisse. Cornelia Primosch (Paris) macht am Montag, dem 4. Oktober, den Auftakt, Jörg Winter (Istanbul) ist am Dienstag zu Gast, Raffaela Schaidreiter (Brüssel) am Mittwoch und Eva Pöcksteiner (London) am Donnerstag.

Die ORF-Korrespondenten im Überblick – von Belgrad bis Washington

Für den ORF sind 24 Korrespondentinnen und Korrespondenten in insgesamt 16 Büros weltweit tätig: Christian Wehrschütz (Belgrad, Kiew), Birgit Schwarz (ab 1. November Andreas Pfeifer), Andreas Jölli und Verena Gleitsmann (Berlin), Raffaela Schaidreiter, Benedict Feichtner und (ab 1. November) Robert Zikmund (Brüssel), Ernst Gelegs (Budapest), Jörg Winter (Istanbul), Karim El-Gawhary (Kairo), Eva Pöcksteiner (London), Josef Manola (Madrid), Paul Krisai und Miriam Beller (Moskau), Cornelia Primosch und Leonie Heitz (Paris), Josef Dollinger (Peking), Cornelia Vospernik und Katharina Wagner (Rom), Marion Flatz-Mäser (Schweiz), Tim Cupal (Tel Aviv) sowie Thomas Langpaul, Christophe Kohl und Inka Pieh (Washington).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at