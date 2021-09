Jubiläum für die „Science Busters“

Aufzeichnung der 100. Folge im Alumni-Hörsaal der Uni Graz

Wien (OTS) - 100 Sendungen geballtes Wissen – seit Dezember 2011 sorgen die „Science Busters“ in ORF 1 für Aufklärung immer getreu ihrem Motto: „Wer nichts weiß, muss alles glauben“! Gestern, am Mittwoch, dem 29. September 2021, wurde die Jubiläums-Folge im Alumni-Hörsaal der Uni Graz aufgezeichnet, für die die schärfste Science-Boy-and-Girl-Group der Milchstraße einige Überraschungen vorbreitet hat – zu sehen als Doppelfolge am Mittwoch, dem 10. November, ab 21.50 Uhr in ORF 1. An der Seite von MC Martin Puntigam feierte natürlich die gesamte „Science Busters“-Crew mit Elisabeth Oberzaucher (Verhaltensbiologie), Florian Freistetter (Astronomie), Martin Moder (Molekularbiologie), Peter Weinberger (Chemie), Helmut Jungwirth (Mikrobiologie, Wissenschaftskommunikation), Gunkl aka Günther Paal und Woody (Universitätshund). In Anwesenheit von u. a. ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner, Martin Polaschek, Rektor der Karl-Franzens-Universität Graz, Klaus Poier, Universitätsprofessor am Institut für Öffentliches Recht und Politikwissenschaft, und Produzent Florian Gebhardt.

ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner: „,Science Busters‘ – die perfekte Verschmelzung von Wissenschaft und Unterhaltung. Die besten Wissenschafterinnen und Wissenschafter unseres Landes sorgen bereits zum 100. Mal rund um Martin Puntigam für Spannung, Spaß, Spontanität und Science. Die ‚Science Busters‘ bringen seitdem eine wichtige Programmfarbe in die österreichischen Wohnzimmer und sind mit ihrer etwas schrägen, aber sehr unterhaltsamen Wissensvermittlung in der Programmvielfalt nicht mehr wegzudenken. Ich danke allen Wissenschafterinnen und Wissenschaftern für ihre unglaubliches Talent, uns oft unverständliche Dinge so leicht und verständlich näherzubringen. Ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen!“

Martin Puntigam: „Isaac Newton hätte sich vermutlich ins Auge gestochen zur Feier des Tages, wenn er es noch erlebt hätte. Und wenn wir Folge 200 erreichen sollten, dann mach ich das Experiment ihm zu Ehren zum Jubiläum nach.“

Fans des Wissenschaftskabaretts finden viele weitere Folgen der „Science Busters“ auch auf Flimmit (www.flimmit.at).

„Science Busters“ ist eine HD-Produktion der Gebhardt Productions GmbH im Auftrag des ORF.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at