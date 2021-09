Monika Gindl-Muzik neue Geschäftsführerin der Hafen Wien-Tochter WienCont

Logistikexpertin verantwortet Betrieb und Vertrieb des größten österreichischen trimodalen Terminals – Klimaziele und steigende Anforderungen des Marktes im Fokus.

Wien (OTS) - Die Logistikexpertin Monika Gindl-Muzik ist mit 1. Oktober 2021 als Geschäftsführerin für die Bereiche Betrieb und Vertrieb der Hafen Wien-Tochter WienCont verantwortlich. Sie bildet mit Andreas Fehringer, der wie bisher für den kaufmännischen Bereich verantwortlich zeichnet, die neue Doppelspitze des Unternehmens. Harald Jony, der von Mai 2018 bis Ende September 2021 als Geschäftsführer für die Bereiche Betrieb, Vertrieb, Personal und IT der WienCont fungierte, verlässt auf eigenen Wunsch das Unternehmen, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden. Die Ausschreibung erfolgte gemäß Stellenbesetzungsgesetz BGBL I Nr. 26/1998.

Monika Gindl-Muzik hat jahrzehntelange Vertriebserfahrung mit Schwerpunkt auf dem Key Account Management im Intermodal-Bereich. Zuletzt war sie als Sales Director der ecco-rail-Gruppe tätig, davor als Leiterin des Business Development Intermodal bei der Railcargo Austria AG, einer Tochter der ÖBB.

„Ich freue mich sehr, mein internationales Netzwerk von Stakeholder*innen und meine langjährige Erfahrung in die WienCont einzubringen und so den bereits eingeschlagenen Weg dieses Wiener Vorzeigeunternehmens mit dem gesamten Team erfolgreich weiterzugehen“, so Gindl-Muzik. „Unsere Herausforderung wird in den nächsten Jahren sein, den Terminal zukunftsfit zu halten. Vor dem Hintergrund der Klimaziele steigen die Anforderungen des Logistikmarktes kontinuierlich. Diesen Anforderungen müssen wir mit ebenso steigenden Kapazitäten des Trimodal-Terminals begegnen. Das heißt, wir haben eine sehr spannende Zeit vor uns“, kündigt Gindl-Muzik an.

„Ich freue mich sehr, mit Monika Gindl-Muzik eine ausgesprochene Vertriebsexpertin mit Top-Kontakten an das Unternehmen gebunden zu haben“, so die Aufsichtsratsvorsitzende der WienCont Container Terminal GmbH, Doris Pulker-Rohrhofer. „Es freut mich auch, dass es uns gelungen ist, eine kompetente Frau in die Geschäftsführung der WienCont zu berufen“.

WienCont bietet modernste, trimodale Transporttechnik

Die WienCont – ein Tochterunternehmen des Hafen Wien – ist ein multimodales Umschlagsterminal in Wien und steht für modernste, trimodale Transporttechnik. Außerdem wartet der Standort mit einer perfekten Lage und der Anbindung an 3 TEN-Korridore auf. Neben der Stellung als optimale Drehscheibe für die Abwicklung von Ganzzugsverkehren zu den wichtigsten Seehäfen, sowie kontinentalen Verkehrsknotenpunkten, die eine Anbindung an die bedeutendsten internationalen Logistikzentren gewährleistet, ist die WienCont auch im Containerhandel tätig und bietet Zusatzleistungen wie Containerreparatur und Zoll an. Zusätzlich bietet die WienCont mit ihrem Tochterunternehmen - Fehringer’s Technical Service Consulting GmbH - weitere Serviceleistungen, wie die mobile Inspektion und Reparatur von Ladeeinheiten, an.

Logistikdrehscheibe Hafen Wien

Der Hafen Wien punktet mit seiner optimalen direkten Anbindung an die drei Verkehrsträger Schiff, Eisenbahn und LKW sowie mit der Nähe zum Flughafen Wien-Schwechat. Der Hafen Wien ist als Tochter der Wien Holding ein Unternehmen der Stadt Wien. Auf einer Fläche von 3 Millionen Quadratmetern sind rund 100 Unternehmen angesiedelt und mit bis zu 5.000 Arbeitsplätzen ist das Logistikzentrum Hafen Wien ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Mit den Frachthäfen Freudenau, Albern und Lobau handelt es sich um den größten öffentlichen Donauhafen Ostösterreichs.

