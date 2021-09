DIE ERNÄHRUNG stellt Consumer Science in den Mittelpunkt

Zeitschrift DIE ERNÄHRUNG liefert aktuelle Beiträge zu Lebenswelten der Konsumentinnen und Konsumenten

Wien (OTS) - " Ernährungsbildung ist ein Thema, das gar nicht oft genug diskutiert werden kann. Weil Menschen täglich essen und sich mit dem Einkaufen und Zubereiten von Lebensmitteln beschäftigen, ist es besonders wichtig, dass sie auch viel darüber wissen. Welche Entscheidungen Konsumentinnen und Konsumenten treffen, wird von der Wissenschaftsrichtung "Consumer Science" untersucht. Wir haben in der aktuellen Ausgabe begonnen, wissenschaftliche Aspekte dazu vorzustellen ", erklärt Mag. Katharina Koßdorff, Herausgeberin der Zeitschrift DIE ERNÄHRUNG. Experten aus der Lebensmittelwirtschaft und Wissenschaft konnten dafür gewonnen werden.

Die Themen der Ausgabe 05.2021

CEO der Josef Manner & Comp. AG, Andreas Kutil, informiert im Interview über die laufenden Initiativen, auf die sich ändernden Konsumentenwünsche einzugehen. Auch berichtet Andreas Kutil darüber, wie bei Manner die Produktion CO2-neutral gehalten wird.

Die wirtschaftliche Bedeutung des EU-Binnenmarktes stellt Mella Frewen, Geschäftsführerin des europäischen Lebensmittelverbandes FoodDrinkEurope, dar und warnt eindringlich vor nationalen Alleingängen, die Vorteile des gemeinsamen Marktes in Gefahr bringen.

Diplom-Ernährungswissenschaftler und Buchautor Uwe Knop hinterfragt in seinem Kommentar, ob "gesunde Ernährung vor COVID-19-Ansteckungen schützen kann".

Einen thematischen Aufriss bilden Artikel zu Sensorik-Netzwerken in Österreich, der "feinen Nase" und dem Begriff "Geschmack". Im Technikteil stehen praxisbezogene Themen im Mittelpunkt wie Verpackungen und Software zur Digitalisierung der Sensorik.

Der Wissenschaftsteil startet mit einer Studie von Marlies Hörmann-Wallner, FH Joanneum Graz, in der länderspezifische Unterschiede in den Texturpräferenzen und im Essverhalten von Kindern untersucht wurden. Die Ergebnisse geben Einblick in das Texturempfinden, die Texturvorlieben, das Konsumverhalten und den Gewichtsstatus europäischer Kinder.

Ein Überblick von Susanne Till, Universität Wien, zu essbaren Wildpflanzen und Blüten sowie den Empfehlungen dazu soll helfen, bei Wildpflanzen die sichere Wahl zu treffen. Im Artikel von Udo Wagner, Modul Universität Wien, und Katharina Scheuerer, MANE Österreich, wird eine Erhebung vorgestellt, mit der die bewussten und unbewussten Entscheidungen von Konsumentinnen und Konsumenten bei nachhaltigen Lebensmitteln untersucht werden.

Einen Überblick über den Status quo der Ernährungsbildung in Österreich, Deutschland und der Schweiz bieten Carina Kern und Marlies Gruber vom forum.ernährung heute.

Ausblick auf Ausgabe 06.2021

In der nächsten Ausgabe wird DIE ERNÄHRUNG den Bereich der "Consumer Sciences" noch einmal näher beleuchten. Dabei geht es wieder um Fragen, wie Menschen auf ihre Umwelt, speziell auf Lebensmittel reagieren und welche Schlüsse daraus Lebensmittelhersteller ziehen können.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne senden wir Ihnen eine kostenlose Print-Ausgabe zu (E-Mail an redaktion @ ernaehrung-nutrition.at) oder holen Sie sich gleich ein Abo, um die aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und Recht selbst verfolgen zu können. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.ernaehrung-nutrition.at .

Zur Zeitschrift DIE ERNÄHRUNG:

DIE ERNÄHRUNG erscheint seit 1977 und hat sich zu einem festen Bestandteil der einschlägigen Fachliteratur im deutschsprachigen Raum entwickelt. Sie bietet in den vier Bereichen „Wirtschaft“, „Technik“, „Wissenschaft“ und „Recht“ aktuelle Berichte, Reportagen und Marktinformationen ebenso wie wissenschaftliche Arbeiten und Rechtsinformationen rund um Nahrungs- und Genussmittel sowie Futtermittel. Das Spektrum reicht dabei von Technologie, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaft über Ernährungspolitik bis zu für die Lebensmittelproduktion unerlässlichen rechtlichen Aspekten. DIE ERNÄHRUNG wird vom Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie herausgegeben.

