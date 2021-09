„Schnarchladung“ bei „Was gibt es Neues?“ am 1. Oktober in ORF 1

Mit Lainer, Straßer, Sarsam, Prenner-Kasper und Gernot

Wien (OTS) - Hat die „Schnarchladung“, nach der Oliver Baier sein Rateteam in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 1. Oktober 2021, um 23.00 Uhr in ORF 1 fragt, vielleicht etwas mit dem Sendungsthema zu tun? Diesmal wird nämlich der Weltschifffahrtstag von Günther Lainer, Katharina Straßer, Omar Sarsam, Lydia Prenner-Kasper und Viktor Gernot gebührend gefeiert.

Die Promifrage kommt von Duscher & Gratzer, die derzeit in „DIE.NACHT“ jeweils dienstags um 23.05 Uhr in ORF 1 mit ihrem „Hotel Campinski“ unterwegs sind: Sie möchten wissen, was man unter „Brillengeld“ versteht.

