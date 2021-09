ORF III am Freitag: Freddy-Quinn-Tripel zum 90. Geburtstag mit u. a. „Freddy und der Millionär“, „Freddy unter fremden Sternen“

Außerdem: „Kultur Heute Spezial“ zu José Carreras

Wien (OTS) - Am 27. September 2021 wurde Schlagersänger und Schauspieler Freddy Quinn 90 Jahre alt – ORF III Kultur und Information lässt den Publikumsliebling am Freitag, dem 1. Oktober, mit einem unterhaltsamen Film-Tripel im Hauptabend hochleben. Den Auftakt macht die musikalische Komödie „Freddy und der Millionär“ (20.15 Uhr) von Paul May aus dem Jahr 1961. Darin fährt der Angestellte und Hobbysänger Fritz Meyer (Freddy Quinn) nach Ischia, um dem amerikanischen Millionär Mr. Stone (Heinz Erhardt) aus einer Verlegenheit zu helfen. Als Dank dafür wird Fritz in dessen Villa eingeladen. In „Freddy unter fremden Sternen“ (21.50 Uhr) kommt Freddy gemeinsam mit einem elfjährigen Waisenbuben nach Kanada. Am Rande der Rocky Mountains hat ihm sein verstorbener Onkel eine Ranch vererbt. Doch auch der reiche Nachbar Henry O’Brian (Gustav Knuth), der mit seiner Tochter ein großes Anwesen bewohnt, zeigt Interesse an dem scheinbar wertlosen Stückchen Land. Mit allen Mitteln setzt er Freddy unter Druck, um ihn wieder aus Kanada zu vertreiben. „Heimweh nach St. Pauli“ (23.30 Uhr) erzählt schließlich die Geschichte des aus Hamburg stammenden Seemanns Hein Steinemann (Freddy Quinn), der vor Jahren nach Amerika ausgewandert ist. Dort hat er unter dem Namen Jimmy Jones eine glänzende Schlagerkarriere gemacht. Eines Tages läuft ihm in Manhattan sein alter Freund Bob Hartau (Ullrich Haupt) über den Weg. Von da an wird sein Heimweh nach St. Pauli immer stärker. Verfolgt von seinen Managern versucht Jimmy, die Glamourwelt zu verlassen.

Im Vorabend steht ein weiterer Publikumsliebling im Mittelpunkt:

„Kultur Heute“ (19.45 Uhr) widmet dem Startenor José Carreras eine Spezialsendung. Diese blickt auf die bewegte Karriere des Sängers zurück und zeigt die Höhepunkte seiner Abschiedsgala in der Wiener Staatsoper, die am Sonntag, dem 3. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF III ausgestrahlt wird.

