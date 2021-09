Angela Stief: neue Chefkuratorin und Direktorin der ALBERTINA MODERN

Wien (OTS) - Der Generaldirektor der Albertina, Prof. Dr. Klaus Albrecht Schröder, hat heute die Bestellung von Angela Stief zur Chefkuratorin für Kunst der Gegenwart sowie zur Direktorin der ALBERTINA MODERN bekannt gegeben.

Mit der Ernennung von Angela Stief zur Chefkuratorin wird erstmals die mittlerweile 65.000 Werke zählende Kollektion organisatorisch als eigenständige Sammlung geführt und mit einer eigenen Leitung ausgestattet, so wie die vier anderen großen Sammlungen der Albertina: Klassische Moderne und Sammlung Batliner, Grafische Sammlung, Fotosammlung sowie Architektursammlung.

„Mit dieser Bestellung wird der Bedeutung und dem großen Umfang dieser Teilsammlung der Albertina sowohl kuratorisch als auch organisatorisch Rechnung getragen werden“, so ALBERTINA Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder.

Angela Stief wurde von Schröder 2019 an die Albertina berufen, wo sie nach ihrer Mitarbeit an der Eröffnungsausstellung der ALBERTINA MODERN, „The Beginning. Kunst in Österreich von 1945 bis 1980“ nun die große Herbstausstellung „The 80s. Die Kunst der 80er Jahre“ erstmals allein verantwortet.

„Ich freue mich, dass die Berufung von Angela Stief nicht nur vom Kuratorium der Albertina einstimmig begrüßt wurde, sondern auch bei Staatssekretärin Mag. Andrea Mayer sowie im Kulturministerium auf breite Zustimmung gestoßen ist“, so Schröder.

„Diversität der Sammlung weiter stärken“

„Ich bin sehr dankbar und stolz über die Bestellung zur Direktorin der ALBERTINA MODERN. Nachdem ich die ALBERTINA mit ihren Sammlungen von Weltrang seit Jahrzehnten kenne und bewundere, durfte ich die ALBERTINA MODERN von Beginn an begleiten. Ich freue mich sehr, nun die Zukunft dieses zweiten Standorts der Albertina mit meinem Team gestalten zu können. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den anderen SammlungleiterInnen und KuratorInnen und spannende Ausstellungsprojekte, die wir gemeinsam im Stammhaus zur Gegenwartskunst verwirklichen werden“, so die neue Direktorin Angela Stief.

„Den expliziten Auftrag von Generaldirektor Schröder, die Diversität der Sammlung weiter zu stärken, den wichtigen Beitrag der feministischen Kunst der letzten Jahrzehnte im Programm wie in den Sammlungen zu vertiefen, wo immer es möglich ist, nehme ich besonders ernst. Auch bislang noch im Schatten der Aufmerksamkeit stehende Positionen zu fördern, ist mir so wie in meinem bisherigen Schaffen als Kuratorin ein wichtiges Anliegen“, so Stief.

Werdegang von Angela Stief

Die 1974 in Augsburg geborene Kunsthistorikerin, Kuratorin und Kulturpublizistin Angela Stief war von 2002 bis 2013 Kuratorin in der Kunsthalle Wien. Seit 2018 ist sie kuratorische Beraterin der Vienna Art Week; 2020 hat sie die Gastprofessur für kuratorische Praxis an der Universität Linz übernommen. Seit Juli 2020 ist sie Chefkuratorin der ALBERTINA MODERN, zuvor war sie Teil des Kuratoren-Teams der Eröffnungsausstellung „The Beginning. Kunst in Österreich von 1945 bis 1980.“ Die Ausstellungen „The 80s“ (ab 10. Oktober 2021) und in Folge die große Ai Weiwei-Schau ab 11. März 2022 sind die kommenden Projekte der ALBERTINA MODERN.

Die SammlungsleiterInnen der Albertina:

1. Klassische Moderne und Sammlung Batliner:

Prof. Dr. Klaus Albrecht Schröder gemeinsam mit Dr. Gisela Kirpicsenko

2. Grafische Sammlung:

Dr. Christof Metzger

3. Kunst der Gegenwart:

Mag. Angela Stief

4. Fotosammlung:

Dr. Walter Moser

5. Architektursammlung und Prunkräume:

Dr. Christian Benedik

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Daniel Benyes

Pressesprecher

ALBERTINA

Albertinaplatz 1

1010 Wien

T +43 1 534 83 511

M +43 (0)664 130 46 55

E D.Benyes @ albertina.at

W www.albertina.at