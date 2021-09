Mila Superstar: Das Original endlich in Deutschland

Berlin (ots) - Am 05. November erscheint der erste Teil der vierbändigen "Mila Superstar Luxury Edition" bei Egmont Manga.

Die Manga-Vorlage zum Anime-Superhit der Neunziger Jahre "Mila Superstar" erschien in Japan bereits im Jahr 1968 unter dem Namen "Attack No. 1". Nach über 50 Jahren dürfen sich die Fans der Serie von Chikako Urano nun auf den kompletten Manga in einer hochwertigen Hardcover-Ausgabe mit Rückenbild freuen. Der erste Band enthält außerdem einen umfangreichen redaktionellen Beitrag über die Serie und ihren Entstehungszeitraum.

In ihrem zweiten Jahr der Mittelschule zieht Mila Ayuhara von Tokio in die Kleinstadt Fujimi. Nach einigen Schwierigkeiten in der neuen Umgebung verfolgt sie ihr Ziel, Japans beste Volleyballerin zu werden. Trotz schwerer Rückschläge, erbitterter Machtkämpfe im Team und Problemen in der Schule gibt sie alles - und wird zu Mila Superstar!

Programmleiter Egmont Manga Michael Cheng:

Diese Manga-Reihe zu veröffentlichen hat in unserem Verlag von der ersten Redaktionssitzung an Begeisterung ausgelöst. Schließlich ist Mila ein Volleyass und kann lachen wie die Sonne überm Fujiyama. Es ist uns eine große Freude, die Bände ab November endlich im Handel zu sehen.

Verkaufsleiter Comic/Manga Markus Iking:

Mila ist die Kindheitsheldin einer ganzen Generation und die Shojo-Ikone, die auch heute noch das Vorbild tausender ambitionierter Sportler:innen ist. Wir freuen uns sehr, die Manga-Vorlage zum Anime zum ersten Mal in Deutschland in so einer tollen Ausstattung zu veröffentlichen!

Band 1 der Luxury Edition (512 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-7704-4274-4, EUR 25,00) erscheint am 05.11.2021 bei Egmont Manga. Weitere Informationen unter: https://www.egmont-manga.de/manga-product/mila-superstar-01/

