„eine welt ohne distanz“ - Poetische Texte zu den Themen Nähe und Distanz

Lesung und Buchpräsentation anlässlich des langen Tages der Flucht 2021

Wien (OTS) - Die Lesung "aus der distanz" präsentiert Texte, die TeilnehmerInnen unseres Pflichtschulabschlusskurses im Rahmen von Schreibworkshops zu dem Thema verfasst haben. Es sind vielfältige Texte: poetisch, kritisch, traurig, unterhaltsam, die in einem Buch zusammengefasst wurden. Dieses Buch wird ebenfalls im Rahmen der Veranstaltung präsentiert.

Wann: Dienstag, 5.10.2021, 19:00

Wo: WUK, Währinger Straße 59, Museumsräumlichkeiten

In Kooperation mit Crosstalk, Moderation Markus Priller

Die Lesung wird unterstützt von Bagher Ahmadi

Musik: Farhad Lotfi, er spielt die Kamantsche (Stachelgeige)

Die Workshops, das Buch und die Veranstaltung wurden von der Stadt Wien (MA 17, MA 7) gefördert.

„Entfernungen und Vermissen spielen keine Rolle, wenn dein Herz ruhig ist …

Und wie unruhig ist mein Herz in diesen Tagen.

Ich bin weit weg von meiner Heimat.

Die Distanz macht mich jeden Tag unruhiger …

Die Feinde haben mir meine Heimat genommen."

(Auszug aus „Mein verlorenes Land“)

Die TeilnehmerInnen, die unsere Projekte besuchen, sind meist bereits mehrfach aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Es sind Flüchtlinge, es sind Menschen mit Migrationshintergrund, es sind Menschen, die meist bildungsfern und ohne große Chancen auf gute Jobmöglichkeiten hier in Österreich versuchen, das Beste aus ihrem Leben zu machen.

Die Distanz ist in diesem Zusammenhang das Leitelement, das unsere TeilnehmerInnen in mehrfacher Form oft schon jahrelang begleitet. Was bedeutet es die eigene Heimat verlassen zu müssen, weil man bedroht und verfolgt wird. Was bedeutet es in einem neuen Land Fuß zu fassen, wo die Familie nicht ist, wo man die Gebräuche und Lebensweisen nicht kennt, wo man die Sprache nicht spricht und sich letztlich ohne Netz ein neues Leben aufbauen muss.

Was bedeutet es für die Zielgruppe die aktuelle Pandemie zu erleben, in der „Distanz halten“ eine der wichtigsten Regeln wird.

Distanz halten zu neu gewonnenen Freunden, Distanz halten zu den KurskollegInnen, die TrainerInnen aus der Ferne zu erleben. Mit Hardware und Software zu arbeiten, die man nicht gut kennt, deren Gebrauch vielleicht noch nie geübt oder gar unmöglich ist.

Wie geht es den Menschen, die keine eigenen Lernräume zur Verfügung haben, keine entsprechende Ausstattung und vielleicht nicht einmal einen Platz um sich zurückzuziehen. Die allgemeine Unsicherheit, die Schreckensmeldungen über Tote und Neuerkrankte…

Was macht es mit ihnen, welche Gedanken, welche Emotionen, welche Phantasie, welche Geschichten löst das aus?

Die Workshops wurden von zwei wunderbaren Poeten, Luna Al Mousli und Muhammet Ali Bas, geleitet.

"eine welt ohne distanz" - Lesung

Datum: 05.10.2021, 19:00 - 22:00 Uhr

Ort: WUK, Museumsräumlichkeiten

Währinger Straße 59, 1090 Wien, Österreich

