Briefmarke "130. Jahre des russischen Botschaftsgebäudes in Wien"

Wien (OTS) - Am 29. September fand in der Botschaft Russlands in Österreich die Präsentation und feierliche Abstempelung der Briefmarke und des Markenblocks zum 130. Jahrestag des Erwerbs des Palais Nassau in der Reisnerstrasse 45 durch den damaligen russischen Botschafter Fürsten Aleksej Lobanow-Rostowskij für Botschaftszwecke statt. Seit 1891 befindet sich unter dieser Anschrift mit Unterbrechungen für zwei Weltkriege die russische bzw. sowjetische diplomatische Mission.

Dieses Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Verband Österreichischer Philatelistenvereine mit Unterstützung von Sberbank Europe AG und GAZPROM Neft Trading GmbH umgesetzt.

Die historischen Säle der Botschaft wurden Zeuge aller Höhen und Tiefen der russisch-österreichischen Beziehungen sowie einiger Großereignisse der Weltpolitik: 1961 fand hier das Chruschtschow-Kennedy Gipfeltreffen statt. 1979 verhandelten im Palais Nassau Generalsekretär Breschnew und US-Präsident Carter über die Unterzeichnung des SALT-II-Vertrags.

Heute vertritt die Botschaft wie auch seit hunderten Jahren die diplomatischen Interessen Russlands in Österreich und versucht, die Entwicklung der traditionell partnerschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Ländern zu fördern. Das Botschaftsgebäude ist somit ein wichtiger Ort der Begegnung und des regen Dialogs zwischen den beiden Nationen.

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle

Botschaft Russlands in Österreich

media.austria @ mid.ru

+43 712 1229