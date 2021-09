Wie der Wandel zum agilen Team gelingt

Warum Vertrauen und Kulturänderungen zentral für Agilität sind – APA-Tech-Insight mit APA-IT-Geschäftsführer Clemens Prerovsky und Agile Coach Michael Kirchberger

Wien (OTS) - Wie wird ein Team oder eine Organisation agil, was bedeutet das für Belegschaft und Kundenbeziehungen und was macht ein „Agile Coach“? Im letzten APA-Tech-Insight des Jahres, am Mittwoch, 29.9.2021, widmeten sich APA-IT-Geschäftsführer Clemens Prerovsky und Enterprise Agile Coach Michael Kirchberger Vorteilen, Missverständnissen und Fragen rund um das Thema „Agiles Arbeiten“.

APA-Tech arbeitet seit Jahren als agile Organisation – warum eigentlich? Prerovsky ist überzeugt von der Arbeitsweise und erklärt: „Unsere Motivation ist, dass Entscheidungen schnell herbeigeführt werden müssen. In Projekten ändert sich während der Laufzeit ständig etwas, wir müssen jemanden haben, der oder die nahe am Kunden ist und diese Entscheidungen treffen kann – es kann nicht alles in der ‚Pyramide‘ der Linienstruktur ganz nach oben befördert werden.“ Zusätzlich strebt er für seine Mitarbeitenden an, „dass die Leute gerne herkommen und merken, sie können hier mit ihrer Arbeit etwas bewirken.“ Dies werde mit der größeren Eigenständigkeit und Verantwortung von agilen Teams erreicht.

Diese hohe Verantwortung und das dafür nötige Vertrauen – niemand bekommt gesagt, was zu tun ist und zu welcher Zeit; die Wege zum Projekt-Ziel werden im Team entschieden – können jedoch auch zu Unsicherheiten führen. Spätestens hier beginnt die Rolle eines Agile Coaches wie Michael Kirchberger, der sämtliche agilen Prozesse bei APA-Tech als „Berater im eigenen Haus“ begleitet und unterstützt. Neben der Etablierung von agilen Methoden wie Scrum und Kanban sieht er seine Aufgabe innerhalb von APA-Tech vor allem im „Vorantreiben des Werte- und Kulturwandels. Viele sind es nicht gewohnt, im Team eine derart hohe Verantwortung zu tragen – Entscheidungen können auch falsch sein, die Konsequenzen trägt dann auch das Team.“ Vertrauen sei dabei ein Schlüsselbegriff, sowohl der Führungskräfte in die Teams, der Kunden an die Auftragnehmer, als auch unter den Teammitglieder sowie gegenüber dem Coach. Eine kritische Haltung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei jedoch ebenfalls immens wichtig, um zu reflektieren, was nicht so gut läuft. „Mithilfe von Coaching können all jene gut abgeholt werden, die Vorbehalte haben“, so Kirchberger.

Prerovsky ergänzt: „Wir arbeiten in 14-tägigen Sprints. Innerhalb des vereinbarten Rahmens liefern wir alle zwei Wochen funktionsfähige Software an unsere Kunden aus. Diese sehen sofort, wo das Projekt aktuell steht und können laufend darauf Einfluss nehmen. Eine derartige Transparenz gibt es bei herkömmlichen Methoden nicht.“ Sein Fazit: „Mit konventionellen Methoden möchte ich nicht mehr arbeiten. Organisation ist jedoch etwas, das sich laufend ändert und sich anpassen muss. Ich bin gespannt, was nach agilem Arbeiten kommt und bin bereit für den nächsten Schritt.“

Wie agile Aufwandschätzungen, Verträge oder Skalierung von Ressourcen funktionieren und vieles mehr, ist ab 30.9.2021 in der Video-Aufzeichnung des Events nachzusehen: https://apa.at/jubilaeum/tech-insight-agil/

