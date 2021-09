Von Alfred Dorfer über die Landkrimi-Vorpremiere bis zur Viennale-Kollektion: Die Flimmit-Streaming-Highlights im Oktober

Wien (OTS) - Flimmit (https://flimmit.at) startet mit einem abwechslungsreichen Streaming-Programm in den Herbst und zeigt mit dem neuesten Landkrimi „Steirerrausch“ erneut eine exklusive Vorpremiere – und das bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung. Darüber hinaus bietet Flimmit ein buntes Programm im Oktober, das von Themenschwerpunkten rund um Roy Black und Alfred Dorfer über die Viennale-Kollektion bis hin zu Programmpremieren von u. a. „Vienna Blood“ und „Mutig in die neuen Zeiten“ reicht.

Die Highlights im Oktober im Überblick:

Exklusive Vorpremiere Landkrimi „Steirerrausch“

Ab 16. Oktober ist mit dem neuesten Landkrimi „Steirerrausch“ erneut eine ORF-Top-Produktion noch vor TV-Ausstrahlung exklusiv auf Flimmit zu sehen. Es ist der erste Steirer Landkrimi mit neuer Besetzung. Zukünftig wird Anna Unterberger als Kommissarin Anni Sulmtaler gemeinsam mit Bettina Mittendorfer als Profilerin Nicole Sturm und Hary Prinz als Sascha Bergmann ermitteln. Diesmal dreht sich alles um einen Mord zu Halloween, bei dem eine Frau während einer Sitzung mit einer Wahrsagerin durch das Fenster erschossen wird. In den Fokus der Ermittlungen gerät zunächst der Ehemann der Ermordeten, dessen Jagdgewehr sich als Tatwaffe erweist. Und bald schon stellt sich auch die Frage, ob der Mordanschlag überhaupt dem Opfer galt.

Zum 60. Geburtstag von Alfred Dorfer

Alfred Dorfer löst mit seinem Humor und seiner scharfzüngigen Satire seit Jahrzehnten Begeisterungsstürme beim Publikum aus. Am 11. Oktober wird der Kabarettist, Regisseur und Schauspieler, der an der Seite von Josef Hader in der Komödie „Indien“ überregionale Bekanntheit erlangte, 60 Jahre alt. Flimmit würdigt den Jubilar mit einem „Best of“ seines Schaffens. Auf dem Programm stehen neben seinem Kabarettprogramm „Badeschluss“ u. a. zahlreiche Kultfilme wie „Muttertag“, „Wanted“, „Poppitz“, „Hinterholz 8“ und natürlich Dorfer in seiner Paraderolle als Herr Weber in der Serie „MA 2412“.

Großes Kino: Die Viennale-Kollektion auf Flimmit

Die Viennale ist ein jährlicher Pflichttermin für Cineasten – und auch auf Flimmit. Die Streamingplattform begleitet Österreichs größtes Filmfestival deshalb auch dieses Jahr wieder mit einer umfassenden Retrospektive preisgekrönter heimischer Film-Highlights. Darunter u. a. „Joy“, das berührende Drama einer nigerianischen Sexarbeiterin in Wien, das 2018 den Wiener Filmpreis gewann, oder „Untitled“, Michael Glawoggers unvollendetes Meisterwerk, das 2017 die Kategorie „Dokumentarfilm“ für sich entscheiden konnte. Außerdem ab 21. Oktober auf Flimmit abrufbar: Terence Davies’ „A Quiet Passion“, eine sehenswerte Biografie von Emily Dickinson mit Cynthia Nixon in der Hauptrolle.

Oktober-Neuzugänge: „Mutig in die neuen Zeiten“, „Liebesg’schichten“-Dacapo und neue Folgen von „Vienna Blood“

Am Nationalfeiertag bietet Flimmit gleich drei rot-weiß-rote Film-und Doku-Neustarts: Ab 26. Oktober sind erstmals alle drei Teile von Harald Sicheritz’ Film „Mutig in die neuen Zeiten“ auf Flimmit verfügbar. In dem Dreiteiler, der die Geschichte der Zweiten Republik erzählt, stehen drei unterschiedliche Familien im Mittelpunkt, die Anfang der 1950er Jahre mit ihren privaten und geschäftlichen Wünschen, Hoffnungen und Plänen in die Zukunft des neuen Österreich, in die neuen Zeiten, starten.

In „Oh du mein Österreich“ widmen sich Robert Dornhelm und Gabriele Flossmann dem Jubiläum „60 Jahre österreichischer Staatsvertrag“ und zeichnen gemeinsam mit Kunst- und Kulturschaffenden wie Christoph Waltz, Michael Köhlmeier und Conchita Wurst ein sensibles Stimmungsbarometer der Zweiten Republik und eine subjektive Collage, die sich auf ganz intime Weise mit dem Phänomen Heimat auseinandersetzt. Mit diesem Phänomen setzt sich auch Hanno Settele in „Auf zum Mars! Settele übersiedelt Österreich“ auseinander. Der ORF-Reporter geht in diesem „Dok 1“-Film der hypothetischen Frage nach, wie ein österreichisches Leben auf dem Mars aussehen könnte und welche Werte und typischen Gepflogenheiten dafür unverzichtbar sind.

Neu im Programm auf Flimmit ist ab 28. Oktober auch die aktuelle 25. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“. Damit sind alle Staffeln des Erfolgsformats, das sich seit mehr als 20 Jahren der einsamen Herzen in Österreich annimmt, exklusiv auf Flimmit zu sehen.

Richtig spannend wird es dann am 30. und 31. Oktober sowie 1. November, wenn der erfolgreiche Event-Mehrteiler „Vienna Blood“ mit drei neuen Filmen in die nächste Runde geht. Auf Flimmit ist die 2. Staffel der Krimi-Reihe gleich anschließend an die TV-Ausstrahlung (also jeweils ab ca. 22.00 Uhr) zu sehen. Zum Auftakt der neuen Staffel gibt es auf Flimmit aber schon jetzt ein Wiedersehen mit den ersten drei Filmen „Die letzte Séance“, „Königin der Nacht“ und „Der verlorene Sohn“. In den Rollen des ungleichen Ermittler-Paares sind wieder Juergen Maurer (als Wiener Kriminalbeamter Oskar Rheinhardt) und Matthew Beard (als junger Psychoanalytiker Max Liebermann) zu sehen.

In memoriam Roy Black

Neben der Musik galt Roy Blacks große Leidenschaft der Schauspielerei. Zum 30. Todestag am 9. Oktober widmet Flimmit dem Schauspieler und Schlagerstar deshalb eine umfangreiche Kollektion mit vielen seiner bekanntesten Film- und Serienhighlights, darunter u. a. „Hilfe, ich liebe Zwillinge“, „Wenn mein Schätzchen auf die Pauke haut“, „Immer Ärger mit den Paukern“, „Kinderarzt Dr. Fröhlich“ und natürlich der Serienklassiker aus den frühen 1990er Jahren mit Roy Black als Lennie Berger in „Ein Schloss am Wörthersee“.

Happy Halloween: Screamen auf österreichisch

Ob Peter Simonischek als Monsterjäger in „Biest“ oder Tobias Moretti als depressiver Vampir, der sich auf Sigmund Freuds Couch wiederfindet – Flimmit begeht Halloween mit einer bunten Kollektion an österreichischen Grusel-Filmen.

