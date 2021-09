ZackZack: Kripo-Chef Holzer will Pilz-Buch beschlagnahmen

Wien (OTS) - Knalleffekt um Aufdeckerbuch von ZackZack-Herausgeber Peter Pilz: Kripo-Chef Holzer will „Kurz. Ein Regime“ beschlagnahmen lassen.



Seit Monaten führt das Aufdeckerbuch von Peter Pilz über das „Regime“ von Sebastian Kurz die Bestsellerlisten an. Monatelang wollten sich Schlüsselpersonen aus dem Umfeld von Sebastian Kurz nicht zu den Recherchen äußern. Inzwischen ging das Buch in die dritte Auflage. Jetzt soll ein Gericht auf Antrag von Kripo-Chef Holzer das Buch beschlagnahmen lassen. Das versucht Holzers Anwalt Peter Zöchbauer, der auch die Novomatic und das Fellner-Medienimperium vertrat, per Klage gegen den Verlag Kremayr&Scheriau zu erwirken.

Holzer bestreitet, Anwalt Ramin M., einem Dratzieher des Ibiza-Videos, von Straftaten Heinz-Christian Straches erzählt, diese aber nicht verfolgt zu haben.

"Wenn ich jemanden angreife, dann stecken dahinter lange Recherchen und damit bin ich zu jedem Wahrheitsbeweis bereit.“, sagt ZackZack-Herausgeber Peter Pilz zu der Klage Holzers. Und er fügt hinzu: „Beim Kurz-Regime bricht jetzt Panik aus.“

Mehr unter: https://zackzack.at/2021/09/29/kripo-chef-holzer-will-pilz-buch-beschlagnahmen/



