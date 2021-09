Neue Ausgaben der „Barbara Karlich Show“ ab 30. September in ORF 2

Wöchentliche Best of „Classics“ ab 7. Oktober

Wien (OTS) - Ab 30. September 2021 startet die „Barbara Karlich Show“ jeweils um 16.00 Uhr in ORF 2 mit neuen Ausgaben in den Herbst. Die Bandbreite der Themen ist dabei ebenso breit gestreut wie die der Emotionen. So widmet sich die Sendung am 1. Oktober im Rahmen des ORF-Schwerpunkts „Bewusst gesund – Jetzt die Psyche stärken“ dem Thema „Endlich lebendig: Erste Hilfe für die Psyche“. Dabei lernt das Publikum Menschen mit bewegenden Schicksalen kennen und erfährt ihre erfolgreichen Strategien, Krisen zu überwinden. Außerdem befasst sich Barbara Karlich in den kommenden Wochen unter anderem mit „Liebe & Leidenschaft“, „Kulinarik & Lebensfreude“, „Natur & Gesundheit“ sowie „Glaube & Hoffnung“. Und auch prominente Gäste dürfen in der neuen Saison nicht fehlen, so sind etwa Trixi Schuba, Thomas Brezina, Karl Ploberger, Franz Dvorak sowie Andi & Alex im Studio zu Gast.

Am 7. Oktober fällt mit „Wer wagt gewinnt“ der Startschuss für wöchentliche Best of „Classics“-Folgen, in denen Barbara Karlich die Highlights der Sendungsgeschichte zu Themen wie „Einfach kabarettreif“ (11. November), „Geheimnisvolles Rotlichtmilieu“ (25. November) oder „Wege zum Glück“ Revue passieren lässt.

„Barbara Karlich Show“ – die Sendungsthemen von 30. September bis 8. Oktober

Donnerstag, 30. September: „Ehen mit Gottes Segen halten länger“ Reicht der Gang zum Standesamt, um eine harmonische und vor allem lange Ehe zu führen? Oder ist ein Bund fürs Leben, der mit Gottes Segen geschlossen wird, einfach beständiger? Welche Bedeutung spielt die Kraft des Glaubens, um Krisen mit dem Ehepartner oder der Ehepartnerin zu überstehen?

Freitag, 1. Oktober: „Endlich lebendig: Erste Hilfe für die Psyche“ zum ORF-Schwerpunkt „Bewusst gesund: Jetzt die Psyche stärken“ Wie übersteht man Krisen, Tiefschläge und schwere Zeiten? Die Forschung sagt: mit Resilienz, d. h. der psychischen Widerstandskraft, der inneren Stärke eines Menschen. Bedingt durch die Corona-Pandemie waren die sozialen Kontakte für längere Zeit eingeschränkt, viele Menschen haben weniger gearbeitet oder viel Zeit im Homeoffice verbracht. Die Umstrukturierung der gewohnten Tagesabläufe kann eine Belastung sein, ebenso die Sorge um die eigene Existenz. Die Gäste der Sendung zum ORF-Themenschwerpunkt „Bewusst gesund“ verraten ihre persönlichen Tipps für mehr Widerstandskraft und wie es gelingen kann, an Krisen sogar persönlich zu wachsen.

Montag, 4. Oktober: „Die Macht der Erinnerung“

Die Freiheit der Kindheitstage, alte Freundschaften oder schmerzhafte Erfahrungen: Welche Rolle spielen Erinnerungen in unserem Leben, wie sehr prägen sie unser Verhalten? Und was, wenn einen die Vergangenheit nicht mehr loslässt? Erlebnisse und Erfahrungen prägen sich oft ein Leben lang ein. Manchmal gibt es auch Momente, an die wir uns nicht mehr erinnern oder vielleicht gar nicht erinnern wollen.

Dienstag, 5. Oktober: „Mein zweites Leben“

Es gibt Momente, die den Lebensweg nachhaltig verändern. Manchmal ist es eine glückliche Fügung, die das Leben in neue Bahnen lenkt, manchmal aber auch ein Schicksalsschlag, der dramatische Folgen hat. Auch in letzterem Fall stellen manche Menschen im Nachhinein fest, dass diese Krise ihr Leben reicher gemacht hat.

Mittwoch, 6. Oktober: „Männer bestimmen gern, Frauen entscheiden“ In einer Partnerschaft ist das Thema Gleichberechtigung das A und O, vor allem wenn es darum geht, wichtige Entscheidungen zu treffen. Die Machtverhältnisse sind dabei aber nicht immer ausgewogen. Aus diesem Grund geben manche Frauen ihren Partnern manchmal das Gefühl, das letzte Wort zu haben, obwohl sie selbst geschickt die Fäden im Hintergrund ziehen.

Donnerstag, 7. Oktober: „Classics“ zum Thema „Wer wagt, gewinnt“ Oft läuft das Leben anders, als man plant. Die Kunst ist es, aus den gegebenen Umständen dann das Bestmögliche herauszuholen. Diesmal gibt es ein Wiedersehen mit Kämpfernaturen, die sich allen Widerständen zum Trotz in den unmöglichsten Situationen zurechtfanden. Denn alles ist möglich, wenn man daran glaubt und hart dafür arbeitet.

Freitag, 8. Oktober: „Leben nach der Krise: Wie wird sich unsere Welt verändern?“

Die Corona-Krise verändert die Welt und unser aller Leben, den Alltag, die Arbeitswelt und auch zwischenmenschliche Beziehungen. In dieser Sendung sprechen Expertinnen und Experten über die Auswirkungen der Pandemie. Wie wird sich die Gesellschaft verändern und welche Rolle spielt die Angst vor der Zukunft? Hat die Krise vielleicht auch positive Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, weil sich die globalisierte Gesellschaft wieder mehr zurück zu lokalen Strukturen entwickelt?

