Hochkarätiges Who-is-Who bei dem größten Investoren-Event Österreichs

Die Wirtschaft mit Eigenkapital beleben und nachhaltig stärken. Mit diesem Ziel findet am 6. Oktober invest austria statt. Das Event bringt den gesamten vorbörslichen Kapitalmarkt zusammen.

Wien (OTS) - Bitpanda, GoStudent, woom - um nur einige zu nennen - haben folgendes gemein: Sie surfen auf der Welle eines aufstrebenden Startup-Ökosystems und Investment-Booms, dessen Spin nur ein funktionierender Finanzmarkt tragen kann. Skalierende und innovative Unternehmen benötigen insbesondere Know-how und Eigenkapitalfinanzierungen, um schnell wachsen und sich international in einem kompetitiven Umfeld behaupten zu können. Nicht zuletzt geben diese Unternehmen der Wirtschaft einen Schub, den sie zurzeit auch dringend braucht. “Das erkennt auch die Politik, daher freuen wir uns besonders, mit Herrn Blümel den Bundesminister für Finanzen unter unseren Keynote-Speaker:innen begrüßen zu dürfen. Das Interesse des Finanzministeriums an unserer Veranstaltung zeigt, dass die Politik aktuelle Themen aufgreifen will, um Österreich zu einem zeitgemäßen, wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort zu entwickeln.”, so Nina Wöss, Vorstandsvorsitzende des Dachverbands der österreichischen Beteiligungskapitalbranche - AVCO.

Gemeinsam privates Kapital mobilisieren, um Österreich im internationalen Wettbewerb zukunftsfit zu machen

invest austria entstand aus der Überzeugung heraus, dass die Hauptakteur:innen der Finanzierungskette für innovative Unternehmen jetzt und nicht erst morgen zusammenarbeiten müssen, um die Rahmenbedingungen im Startup-Ökosystem und der Beteiligungskapitalindustrie zu verbessern und Österreich zukunftsfit zu machen. In Europa wird weiterhin zu wenig des vorhandenen (privaten und institutionellen) Kapitals für die Finanzierung innovativer Unternehmen eingesetzt. Besonders im Bereich der Wachstumsfinanzierung (funding gap) gilt es in Österreich Lücken zu schließen, um den Ausverkauf unserer Unternehmen sowie die Abwanderung von Talenten zu verhindern. “Wollen wir die heimischen Leitbetriebe von morgen aufbauen und nachhaltig Arbeitsplätze in Österreich sichern, so ist eine Stärkung des vorbörslichen Kapitalmarkts essentiell. Mit invest austria schaffen wir die Plattform, um die dafür notwendigen Weichen zu stellen und gemeinsam privates Kapital zu mobilisieren.”, so Laura Egg, Geschäftsführerin der aaia, des österreichischen Business Angel Netzwerks.

Hotspot für Business Angels, Private Equity und Venture Capital Investor:innen

Thematisch ausgerichtet auf den Funding Lifecycle spannt die ganztägige Veranstaltung den Bogen von Förderungen und Angel Investments über Venture Capital und Private Equity bis hin zu Wachstumsfinanzierungen, Nachfolgelösungen und Exit. Hochkarätige Branchen-Expert:innen wie Angelika Sommer-Hemetsberger (OeKB), Monika Köppl-Turyna (EcoAustria), Anthony Doeh (SoftBank), Eric Demuth (Bitpanda) oder Keynote-Speaker wie Finanzminister Gernot Blümel und Ingo Bleier (Erste Group) diskutieren Gegenwart und Zukunft des Kapitalmarkts aus verschiedenen Blickwinkeln und geben einen Ausblick auf die Entwicklungen und Herausforderungen der kommenden Monate und Jahre. Bei Keynotes, Fireside Chats, Podiums- und Roundtable-Diskussionen werden wertvolle Insights geboten und im edlen Park Hyatt Vienna finden die 200 erwarteten internationalen Akteur:innen aller Phasen des Finanzierungs-Lifecycles optimale Gelegenheiten zum Networking und Wissensaustausch vor. Um die Relevanz der Themen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wird das Event gänzlich auf Englisch abgehalten und das Vormittagsprogramm wird auf der Event-Website live zu verfolgen sein.

Tickets sind hier verfügbar: http://bit.ly/invest-austria-tickets

Event-Info, Agenda, Speaker:innen: www.invest-austria.com

Über die Austrian Angel Investors Association (aaia)

Die Austrian Angel Investors Association ist Österreichs führendes Netzwerk für Angel-Investoren. Gegründet im Jahr 2012 als gemeinnütziger Verein, hat sich die Organisation zu einem der Top-Angel-Netzwerke in Europa entwickelt. Mit mehr als 200 Mitgliedern aus ganz Österreich ist die aaia ein wichtiger Player im heimischen Startup-Ökosystem und ein verlässlicher Partner für Politik, Medien & Co.

Über die Austrian Private Equity and Venture Capital Organisation (AVCO)

Die AVCO ist der Dachverband der österreichischen Risikokapitalgeber und Corporate Finance Dienstleister. Sie ist als Verein organisiert und fungiert als zentrale Ansprechstelle für alle Fragen zu Private Equity und Venture Capital, als aktive Networking-Einrichtung, als Interessensvertretung der österreichischen Beteiligungskapitalindustrie und als Schnittstelle zu internationalen Organisationen.

Rückfragen & Kontakt:

Anna Lanzendorfer, Senior Operations Manager, AVCO, anna.lanzendorfer @ avco.at, +4369917007306