„Eco“ über die ökosoziale Steuerreform: Wie viel wird CO2 kosten und wer zahlt?

Ökosoziale Steuerreform: Wie viel wird CO2 kosten und wer zahlt?

Es ist das große Tauziehen zwischen ÖVP und Grünen: Noch vor der Budgetrede Mitte Oktober wollen sich die Koalitionspartner auf eine ökosoziale Steuerreform einigen. Der Verbrauch von CO2 soll teurer werden, damit wir unser Verhalten ändern und die Umwelt entlasten. Die Politik ringt um Lösungen, die alle befriedigen. Wirtschaft und Haushalte fürchten dennoch höhere Kosten. Ob der Regierung ein großer Wurf in Sachen Klimaschutz gelingen kann, ist fraglich. Wie viel wird die Tonne CO2 kosten und wer zahlt am Ende die Rechnung? Bericht:

Nadja Hahn, Hans Hrabal.

Lehre im Wandel: Ein Erfolgsmodell unter Druck

Fachkräfte werden bei uns dringend gesucht, gleichzeitig ist die Zahl der Lehrlinge in den vergangenen zehn Jahren stark zurückgegangen. Das österreichische System der dualen Ausbildung wird international zwar als Vorzeigemodell gefeiert, doch im eigenen Land steht die Lehre vor großen Herausforderungen. Die Digitalisierung krempelt viele Branchen um und verändert traditionelle Berufsbilder, Lehrberufe müssen an neue Anforderungen angepasst werden. Wie zeitgemäß ist die Lehre also noch und wie können junge Menschen dafür gewonnen werden? Bericht: Astrid Petermann, Werner Jambor.

Sneakers-Boom: Turnschuhe als Krisengewinner

Lässige Kleidung ist während der Pandemie im Homeoffice für viele zur Norm geworden. Davon profitiert der Markt für Turnschuhe und ganz besonders der für modische und teure Sneakers. Große und kleine Hersteller setzen auch auf den Trend zur Nachhaltigkeit – mit veganen Modellen und Recycling-Systemen. Mit dabei ist die Tiroler Firma Giesswein, die im Krisenjahr mit ihren Woll-Sneakers Rekordumsätze gemacht hat. Aber wie nachhaltig sind diese Schuhe wirklich – und wie nachhaltig die Geschäftsmodelle? Bericht: Helga Lazar, Nadja Hahn.

