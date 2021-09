Ist das billige Ticket alles?

Ausweitung des Flugprogramms von Ryanair und die möglichen Folgen

Flughafen Wien (OTS) - Die irische Fluglinie Ryanair plant ihr Flugprogramm von Wien aus im Sommer 2022 massiv auszubauen. Dies stellt einen Angriff auf die Arbeitsbedingungen von Pilot*innen in Österreich dar.



Wer bezahlt den Preis für das günstige Ticket? Nicht die Kund*innen sondern die Mitarbeiter*innen. In der Pressekonferenz am 28.09.2021 verlautbarte der Ryanair Chef Michael O’Leary, dass zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Wie wir mehrmals in der Vergangenheit beobachten konnten, sind Jobs bei Ryanair aber selten klassische Angestelltenverhältnisse. Welcher Art die angekündigten Arbeitsplätze sein werden, ist nicht bekannt. Aber in den wenigsten Ländern gibt es für Ryanair Pilot*innen einen Kollektivvertrag. Im Gegenteil, Pilot*innen werden meist über Personaldienstleister beschäftigt oder arbeiten auf einer selbstständigen Basis als Gesellschafter. Derartige, teils länderübergreifende Beschäftigungsverhältnisse ermöglichen die Vermeidung von inländischen Steuern und Sozialversicherungsabgaben. Viele dieser atypischen Beschäftigungsformen hat die Austrian Cockpit Association schon mehrfach kritisiert, auch auf europäischer Ebene wird dies von der European Cockpit Association vehement verurteilt. Cockpitpersonal braucht einen Arbeitsplatz, ohne Angst zu haben, diesen zu riskieren, wenn es krank wird, oder sich kritisch äußert. Denn Arbeitsbedingungen haben auch sicherheitsrelevante Aspekte. Das Geschäftsmodell von Ryanair basiert auf unfairem Wettbewerb in vielerlei Hinsicht. Auch Passagiere müssen erkennen, dass sie mit billigen Tickets eine Unterwanderung des Sozialsystems sowie Lohndumping unterstützen.



Als Verband der österreichischen Verkehrspilot*innen fordern wir die Politik auf, prekäre Arbeitsverhältnisse zu unterbinden und die hohen Standards des österreichischen Arbeits- und Sozialsystems sicherzustellen.

