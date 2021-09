Organismus Krankenhaus nach Covid-19 / audacity architecture talks startet am 14. Oktober 2021

Architects Collective startet transdisziplinäre Plattform für Fragen zukünftiger Architekturplanung

Wien (OTS) - Zum Auftakt der neuen Reihe „audacity architecture talks“ bringt Architects Collective am 14. Oktober 2021, 10-14 Uhr, im Gleis 21, 1100 Wien, die Vision zukünftiger Krankenhausplanung zur Diskussion. Eine heterogene Krankenhauslandschaft, wenig zeitgemäße und kaum adaptierte Spitäler aus den 1970er Jahren, eine veränderte Bevölkerungsstruktur, der rasante medizinische Fortschritt und zuletzt Game-Changer Covid-19 konfrontieren die hochkomplexe Planung zukunftsfähiger Kliniken im Spannungsfeld divergierender Interessen von Medizin, Wirtschaft und Politik mit großen Herausforderungen.

Wie wird sie sein, die Klinik der Zukunft? Können wir es uns leisten, Kliniken zu bauen, die das Wohlbefinden des Menschen – sei es Patient:in, Personal, Angehörige oder Nachbarschaft – an vorderste Stelle setzen? Sind Einbettzimmer, evidenzbasiertes Design der Healing Architecture und flexible Raumprogramme die Zukunft? Was lehrt uns die Pandemie für den Bau von Spitälern? Und was ist ein Krankenhaus der Zukunft eigentlich? Ein geschützter steriler Ort mit maximaler Flexibilität für bedarfsorientierte Intensivversorgung seit Corona? Oder ein offener, grüner Marktplatz des sozialen Lebens und zentraler Knoten im Städtebau, wo Menschen gerne zusammenkommen und -arbeiten? Ein vielfältiger Organismus, der lebt, und in dem es lebt?

Diesen ambitionierten Fragen, moderiert durch Rundfunkjournalist Michael Kerbler, stellt sich ein Forum aus Architektur, Medizin, Pflege, Krankenhausmanagement und Beratung. Richard Klinger und Andreas Frauscher (Architects Collective), Beate Czegka (Tirol Kliniken), Sylvia Hartl (Klinik Penzing), Heinz Ebner (BDO Health Care Consultancy) und Siegfried Gierlinger (Universitätsklinikum AKH Wien) diskutieren mögliche gemeinsame Ziele für den visionären und zukunftsfähigen Klinikbau, der zunächst der Gesundheitsförderung des Menschen dient. Die Diskussion ist auch als Livestream verfügbar: www.ac.co.at/talk



