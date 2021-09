Offizieller Partner der UEFA Nations League-Endspiele 2021 in Italien: Hisense unterstützt weiterhin europäischen Fußball

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Im Vorfeld der Finalspiele der UEFA Nations League 2021, die zwischen dem 6. und dem 10. Oktober (CET) in Italien stattfinden, hat das führende Unternehmen für Unterhaltungselektronik- und Haushaltsgeräte Hisense angekündigt, zum zweiten Mal als offizieller Partner des Turniers dabei zu sein.

Die Endrunde der UEFA Nations League findet 2021 in Mailand und Turin statt, wo der Gewinner der UEFA EURO 2020, Italien, auf die Mannschaften aus Belgien, Frankreich und Spanien treffen wird.

Im Vorfeld der Endspiele der UEFA Nations League 2021 wird Hisense, seit 2019 ein Partner der Meisterschaft, die Verbraucher weiterhin über seine beliebtesten Produkte informieren und die Fans durch maßgeschneiderte Inhalte und Werbeaktionen auf seinen sozialen Plattformen näher an das Geschehen heranführen. Dazu gehört auch die Fortsetzung ihrer erfolgreichen "Upgrade Your Home"-Kampagne der UEFA EURO 2020.

Mit den weltbesten Spielern, die an den Endspielen der UEFA Nations League 2021 beteiligt sind, wird Hisense während des gesamten Turniers seinen Hisense Skill of the Day präsentieren. Die Fans sollen dann in die Kommentaren schreiben, welcher Spieler ihrer Meinung eine besonders gute Leistung im Finale bringen wird. Hisense hat außerdem die exklusiven Rechte an Hisense Player of the Finals, in dessen Rahmen dem besten Spieler des Turniers, der von der UEFA ausgewählt wird, eine Markentrophäe überreicht wird.

Candy Pang, Geschäftsführerin der internationalen Marketingabteilung von Hisense, erklärte: "Wir freuen uns, auf ein erfolgreiches Jahr des europäischen Fußballs aufbauen zu können, indem wir unser Engagement bei den Endspielen der UEFA Nations League fortsetzen und so unsere Markenbekanntheit in ganz Europa weiter ausbauen. Wir freuen uns besonders auf die exklusiven Rechte am Hisense Player of the Finals und auf die Endspiele und hoffen, dass sie ebenso viel Spannung für die Fans bereithalten, wie wir es in den letzten Jahren im europäischen Fußball gesehen haben."

Die Endspiele der UEFA Nations League 2021 werden es Hisense ermöglichen, sein Wachstum in ganz Europa fortzusetzen und sicherzustellen, dass die Fußballfans seine Produkte kennenlernen. Um dies zu unterstützen, wird Hisense eine kostenpflichtige Medienkampagne in den Schlüsselmärkten Italien, Spanien und Frankreich ins Leben rufen und wichtige Produkte detailliert bewerben, beispielsweise:

die Quantum Dot Color- und Dolby Atoms Sound-Technologie des A7G-Fernsehgeräts, perfekt für das Finale im Oktober

den Triple Laser TV-Projektor 100L9G, mit dessen großem Bildschirm Sie sich auch im eigenen Wohnzimmer wie im Stadion fühlen

den Kühlschrank PureFlat Fridge, der Hisense-Kunden und Fans in Europa mit seinem Eis- und Wasserspender erfrischt

die KI-betriebene und hocheffiziente Klimaanlage Energy Pro AC, mit der die Fans auch in der heißesten Phase der Finalspiele einen kühlen Kopf bewahren

Hisense unterstützt auch weiterhin wichtige Sportveranstaltungen auf der ganzen Welt, darunter die Partnerschaft mit der FIFA-Weltmeisterschaft 2022, die UEFA EURO 2020, das Finale der UEFA Nations League, den Formel-1-Rennstall Red Bull Racing und die Australian Open. Das Sponsoring unterstreicht die weltweite Präsenz von Hisense, dessen Produkte in über 160 Länder und Regionen exportiert werden.

