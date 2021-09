CATL wird vom Weltwirtschaftsforum als globale Leuchtturmfabrik ausgezeichnet und ist führend in der hochqualitativen und nachhaltigen Fertigung in der Batterieindustrie

Ningde, China (ots/PRNewswire) - Die CATL-Anlage in Ningde ist die erste Batterieproduktionsstätte, die diese Auszeichnung erhält, da sie sich durch extreme Fertigungsverfahren sowie intelligente Echtzeit-Energieeffizienzoptimierung und -management auszeichnet

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) gab bekannt, dass sein Werk in Ningde vom Weltwirtschaftsforum (WEF) als globale Leuchtturmfabrik anerkannt wurde und damit als erste Batterieproduktionsstätte dem Global Lighthouse Network (GLN) des WEF beitritt.

Da CATL einer der 21 neuen Leuchttürme weltweit ist, machte das WEF folgende Bemerkung über die Wettbewerbsfähigkeit der Produktion von CATL: "Angesichts der zunehmenden Komplexität der Fertigungsprozesse und der Nachfrage nach hoher Produktqualität nutzte CATL künstliche Intelligenz, fortschrittliche Analytik und Edge-/Cloud-Computing, um innerhalb von drei Jahren eine Fehlerquote von 1,7 Sekunden pro Zelle zu erreichen und gleichzeitig die Arbeitsproduktivität um 75 % zu steigern und den Energieverbrauch um 10 % pro Jahr zu senken."

Das GLN ist eine Gemeinschaft von weltweit führenden Herstellern, die durch Innovation die nächste Generation von Effizienz und Nachhaltigkeit vorantreiben. Der Titel "Globale Leuchtturmfabrik" wird an führende Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes verliehen, die erfolgreich Technologien der vierten industriellen Revolution (4IR) wie künstliche Intelligenz und Big-Data-Analytik einsetzen, um die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit in großem Maßstab zu verbessern, Geschäftsmodelle umzugestalten und ein profitables Wachstum zu erzielen, ohne dabei die Umwelt zu vernachlässigen.

Extreme Fertigung für hochwertige Produkte im TWh-Zeitalter

Hohe Effizienz und hohe Lieferqualität sind die wichtigsten Wettbewerbsvorteile. Durch den Einsatz von Spitzentechnologien wie künstlicher Intelligenz und Big Data hat CATL ein extremes Fertigungssystem entwickelt, das qualitativ hochwertige Batterieprodukte mit einer höheren Geschwindigkeit und unter extrem komplizierten technologischen Prozessen produziert.

Durch den Einsatz einer modellbasierten intelligenten Prozesssteuerung und eines multimodalen intelligenten Inspektionssystems auf allen Verarbeitungsstufen, die durch Big-Data-Analysen und KI-Algorithmen ermöglicht werden, hat CATL eine verbesserte Fehlerquote erreicht, die von PPM (part per million) auf PPB (part per billion) verbessert werden konnte.

Intelligentes Energiemanagement für Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette

CATL hat eine intelligente Plattform für das Ressourcen- und Energiemanagement entwickelt, um die Kohlenstoffemissionen bei der Batterieherstellung weiter zu reduzieren und eine nachhaltigere Wertschöpfungskette zu entwickeln:

Nutzung von sauberem Strom, der durch Sonnenenergie, Windkraft, Wasserkraft, Kernkraft oder andere saubere Energiequellen erzeugt wird.

Analyse von Echtzeitdaten des Energieverbrauchs der wichtigsten Geräte mit Produktionsstrategien, um die effizientesten Energielösungen zu entwickeln.

Gemeinsame Umsetzung der integrierten Verwaltung in den Betrieben.

Senkung des Energieverbrauchs pro Einheit um 10 % und der Kohlenstoffemissionen um 57 % (kg/kWh) pro Jahr.

Francisco Betti, Leiter der Abteilung für die Gestaltung der fortschrittlichen Fertigungs- und Wertschöpfungsketten beim WEF, sagte: "Die zunehmende weltweite Besorgnis über die Auswirkungen auf die Umwelt hat die Nachhaltigkeit zu einem Muss gemacht, um die Rentabilität des Unternehmens zu erhalten. Diese neuen Leuchttürme machen deutlich, dass Unternehmen durch die Nutzung des Potenzials von 4IR-Technologien in der Fertigung neue Ebenen der Nachhaltigkeit in ihren Betrieben erschließen und eine Win-Win-Lösung finden können: größere betriebliche Wettbewerbsfähigkeit bei gleichzeitigem Engagement für den Umweltschutz, was zu einer saubereren, nachhaltigeren Zukunft führt."

Neben dem Werk in Ningde hat CATL weltweit acht weitere Produktionsstätten für Batterien errichtet, darunter die erste Fabrik in Übersee, die sich in Deutschland befindet. CATL wurde zum Leuchtturm ernannt und ist bereit, die Leuchtturmerfahrung zu erweitern, um ein hochwertiges, effizientes und nachhaltiges globales Produktionsnetzwerk zu entwickeln und zur Verwirklichung des Ziels der globalen Kohlenstoffneutralität beizutragen.

Informationen zu CATL

Contemporary Amperex Technology Co. limited (CATL) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich innovativer neuer Energietechnologien, das sich verpflichtet hat, erstklassige Lösungen und Dienstleistungen für neue Energieanwendungen weltweit anzubieten. Im Juni 2018 ging das Unternehmen an der Shenzhen Stock Exchange unter dem Aktiencode 300750 an die Börse. Nach Angaben von SNE Research wird CATL im Jahr 2020 vier Jahre in Folge die Nummer 1 beim Verbrauch von Batterien für Elektrofahrzeuge sein. CATL genießt auch bei globalen OEM-Partnern große Anerkennung. Um das Ziel zu erreichen, fossile Brennstoffe in stationären und mobilen Energiesystemen durch hocheffiziente elektrische Energiesysteme zu ersetzen, die durch fortschrittliche Batterien und erneuerbare Energien erzeugt werden, und die integrierte Innovation von Marktanwendungen mit Elektrifizierung und Intelligenz zu fördern, setzt CATL auf kontinuierliche Innovation in vier Dimensionen, einschließlich Batteriechemie, Struktur, Produktionssystem und Geschäftsmodelle.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.catl.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1635935/7E0A9809.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1635936/0.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1635937/3.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Elaine Huang Tel.: +86-(0)593-890 4012

E-Mail: HuangYiL @ catl.com