Blümel: Herzliche Gratulation an Romana Deckenbacher zur Wiederwahl als Bezirksparteiobfrau für die Brigittenau

Wien (OTS) - Beim gestrigen Bezirksparteitag der ÖVP Brigittenau wurde Nationalratsabgeordnete Romana Deckenbacher mit überwältigender Mehrheit als Bezirksparteiobfrau wiedergewählt. Deckenbacher steht seit 2016 an der Spitze der neuen Volkspartei Brigittenau.

"Ich gratuliere Romana Deckenbacher herzlich zur Wiederwahl. Mit ihrem Engagement und ihrer Bürgernähe ist Romana Deckenbacher sowohl im Nationalrat als auch in der Kommunalpolitik zu Hause. Mit ihren Themenschwerpunkten - wie aktuell die Sicherheit für Frauen in der Brigittenau zu erhöhen - geht Deckenbacher auf die Anliegen der Bezirksbewohnerinnen und Bezirksbewohner ein. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und wünsche dem gesamten Team der neuen Volkspartei Brigittenau alles Gute und viel Erfolg für die bestehenden Aufgaben", so Landesparteiobmann Gernot Blümel.

