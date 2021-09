Penzing: Blümel gratuliert VP-Bezirksparteiobmann Wolfgang Gerstl zur Wiederwahl

Gerstl mit über 97% zum Bezirksparteiobmann Penzings wiedergewählt

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Wolfgang Gerstl sehr herzlich zu seiner Wiederwahl als Bezirksparteiobmann der ÖVP Penzing, der nicht nur in der Kommunalpolitik engagiert die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger vertritt, sondern auch im Nationalrat“, freut sich Landesparteiobmann Gernot Blümel über Wolfgang Gerstl, der beim gestrigen Bezirksparteitag als Bezirksparteiobmann bestätigt wurde. „ Mit Themen wie der Begrünung des Wientals oder seinem Einsatz für das Weltkulturerbe des Otto Wagner-Areals am Steinhof setzt er sich stets für die Anliegen der Bezirksbewohnerinnen und Bezirksbewohner ein und ist unermüdlich im Einsatz für ein schönes und lebenswertes Penzing. Wolfgang Gerstl ist bekannt für seine Bürgernähe, die besonders in seinen regelmäßigen Hausbesuchen – mittlerweile beeindruckende 49.000 an der Zahl - quer durch den Bezirk deutlich werden. Nun wurde er für seine bürgernahe Politik bereits zum siebenten Mal zum Bezirksparteiobmann gewählt.“

„Ich möchte auch dem gesamten Team mit Gemeinderat und Landtagsabgeordneten Hannes Taborsky und Bezirksvorsteherin-Stellvertreterin Natascha Fussenegger gratulieren und viel Erfolg für alle Vorhaben wünschen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, so Blümel abschließend.

