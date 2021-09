Dietmar Pichler zum Leiter der Abteilung Wasserbau bestellt

In der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung

St.Pölten (OTS) - Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurde in der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung Dietmar Pichler zum neuen Leiter der Abteilung Wasserbau des Amtes der NÖ Landesregierung bestellt. Die Bestellung tritt mit Wirksamkeit vom 1. Oktober 2021 in Kraft.

Dietmar Pichler wurde am 22. Februar 1977 geboren und absolvierte das Studium der Kulturtechnik und Wasserwirtschaft mit den Schwerpunkten Wasserbau und Gewässerökologie an der Universität für Bodenkultur in Wien. Er war von 2008 bis 2015 als Sachbearbeiter in der Regionstelle Zentralraum der Abteilung Wasserbau beschäftigt, seit Juli 2015 ist er Stellvertreter des Leiters der Abteilung Wasserbau und u. a. für die Fachbereiche Donau, Öffentlichkeitsarbeit und Legistik zuständig.

