René Prieschl zum Leiter der Abteilung Sanitäts- und Krankenanstaltenrecht bestellt

In der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung

St.Pölten (OTS) - In ihrer heutigen Sitzung hat die NÖ Landesregierung auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Wirksamkeit vom 1. Oktober 2021 René Prieschl zum neuen Leiter der Abteilung Sanitäts- und Krankenanstaltenrecht des Amtes der NÖ Landesregierung bestellt.

Der am 11. Jänner 1975 geborene Prieschl war zunächst in der Privatwirtschaft u. a. als Projektmanager und Niederlassungsleiter sowie Referent für Einrichtungen im Gesundheitswesen und begann im Jahr 2015 beim Amt der NÖ Landesregierung in der Abteilung Sanitäts-und Krankenanstaltenrecht zu arbeiten. Seit November des Vorjahres ist er als Stellvertreter der Abteilungsleitung tätig.

