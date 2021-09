Wiener Gärtner bieten Überwinterungsservice für Ihre mediterranen Pflanzen

Nutzen Sie die Abholung und Pflege Ihrer Sommerpflanzen von September bis April

Wien (OTS) - Der nahende Herbst ist spürbar. Zeit, sich als Garten- und Terrassenpflanzenbesitzer/-in schon jetzt Gedanken zu machen, wo Oleander, Bougainvillea, Granatäpfel, Olivenbäume, Palmen & Co. bei richtiger Pflege gut über den Winter kommen.

Bewährtes Service für alle Pflanzen

Als begeisterte Hobbygärtner/-innen umgeben sich die Österreicherinnen und Österreicher gerne mit mediterranen Kübelpflanzen. Nicht jeder Pflanzenbesitzer und jede Pflanzenbesitzerin verfügt allerdings über ausreichend Platz, um seine grünen und blühenden Lieblinge pflanzengerecht einzuwintern - zumal diese auch von Jahr zu Jahr größer werden oder der Bestand um die eine oder andere Pflanze erweitert wird.

Hier schafft das Überwinterungsservice der Wiener Gärtner Abhilfe, das aus der Idee einer kleinen Wiener Gärtnergruppe vor mehreren Jahren entstanden ist. "Derzeit nutzen Kundinnen und Kunden unseres Betriebes den Rundumservice mit steigender Tendenz. Wir haben Stammkunden, die seit Jahren unsere Dienste in Anspruch nehmen", sagt die Obfrau der Wiener Gärtner, Ulli Jezik-Osterbauer.

Überwinterungsservice: professionelle Versorgung von September bis April

Das Überwinterungsservice, das im Moment von fünf Wiener Gärtnerbetrieben angeboten wird, erstreckt sich über den Zeitraum von Mitte September bis Mitte April und beinhaltet zum Beispiel die Abholung beziehungsweise Zustellung der Pflanzen, den Rückschnitt sowie das besonders bei großen Pflanzen recht mühsame Umtopfen.

"Wir sind in unserem Serviceangebot sehr flexibel, und sollte es der Wunsch der Kundinnen und Kunden sein, die Pflanzen früher oder später in unsere Obhut zu bringen beziehungsweise zurückzubekommen, erfüllen wir diesen gerne. Wir sorgen auch für den reibungslosen und sorgsamen Transport in unsere Glashäuser, damit die Pflanzen die Überstellung gut überstehen", so Jezik-Osterbauer.

Ideale Bedingungen im Winterquartier

In ihrem Winterquartier angekommen, werden alle Pflanzen auf Schädlinge sowie Krankheiten untersucht und entsprechend behandelt. "Unsere Gärtnerbetriebe achten sehr darauf, sich in ihrem Angebot ständig weiterzuentwickeln", betont die Obfrau. Die Wiener Gärtner setzen dabei verstärkt auf die biologische Schädlingsbekämpfung und gewährleisten ihren Kundinnen und Kunden beziehungsweise deren Pflanzen damit die beste Versorgung. Die eigens für die Überwinterung von Kübelpflanzen eingerichteten Gewächshäuser bieten ideale Temperatur- und Lichtbedingungen, um die Pflanzen gesund und wohlbehalten durch die kalte Zeit zu bringen.

"Oft wird vergessen, dass alle Pflanzen auch in den Wintermonaten Licht brauchen. Ein Keller ist daher ein eher ungeeigneter Ort für die Überwinterung", erklärt Jezik-Osterbauer.

"Für die heurige Saison haben die teilnehmenden Wiener Gärtnerbetriebe noch ausreichend Platz. Allerdings sollte man sich bald anmelden, denn der Winter kommt rascher als man denkt", rät Jezik-Osterbauer allen Interessierten.

Nutzen Sie daher jetzt die Möglichkeit, sich an einen der fünf teilnehmenden Gärtnerbetriebe in Ihrer Nähe zu wenden und profitieren Sie von den individuellen Preispaketen für die Betreuung Ihrer Kübelpflanzen. Der finanzielle Aufwand errechnet sich nach dem m2-Platzbedarf und dem Service, das heißt ob eine Abholung beziehungsweise Zustellung gewünscht wird. Nehmen Sie Kontakt mit den teilnehmenden Gärtnereibetrieben auf und erfragen Sie die Möglichkeiten der Überwinterung. Der Platz ist begrenzt, daher nicht warten, sondern sich jetzt schon Gedanken zur Überwinterung machen!

Die Adressen der Wiener Gartenbaubetriebe mit Überwinterungsservice sind:

Gärtnerei Gaderer, Schlachthammerstraße 76, 1220 Wien, Tel: 0676/640 59 50, alfred.gaderer@aon.at, www.gaderer.info

Gärtnerei Jezik, Waidhausenstraße 23, 1140 Wien, Tel: 01/914 12 47, office@jezik.at. www.jezik.at

Gärtnerei Jandl GmbH, Stammersdorferstraße 247, 1210 Wien, Tel: 01/292 36 93, office@gaertnerei-jandl.at, www.gaertnerei-jandl.at

Plantical GmbH, Donaufelderstraße 121A, 1210 Wien, Tel: 01/7283540, Fax: 01/728354040, office@plantical.at, www.plantical.at

Gärtnerei Kontner, Simmeringer Hauptstraße 401, 1110 Wien, Tel: 01/767 62 75, office@blumen-kontner.at, www.blumen-kontner.at (Schluss)



