Das Österreichische Sprachen-Kompetenz-Zentrum lässt Sprachen hochleben!

Europäischer Tag der Sprachen und Verleihung des Sprachensiegels 2021

Graz (OTS) - Der Europäische Tag der Sprachen (ETS) wird auf Initiative des Europarates jedes Jahr am 26. September gefeiert: heuer bereits zum 20. Mal. In Österreich koordiniert das Österreichische Sprachen-Kompetenz-Zentrum (ÖSZ) mit Sitz in Graz diesen Aktionstag im Auftrag des Bildungsministeriums. Österreichweit haben sich unzählige Schulen, Bildungseinrichtungen sowie NGOs und Gemeinden auch dieses Jahr wieder mit diversen Aktionen und Aktivitäten am ETS beteiligt. Der Aktionstag soll zur Wertschätzung aller Sprachen und Kulturen beitragen, die Vorteile von Sprachkenntnissen bewusst machen und auf den Nutzen von Mehrsprachigkeit hinweisen.



Ein Höhepunkt des diesjährigen 20-jährigen Jubiläums des Europäischen Tags der Sprachen war die Verleihungsfeier des Europäischen Sprachensiegels an die innovativsten und kreativsten Sprachenprojekte 2021 zum Schwerpunktthema „Neue Chancen nachhaltig umsetzen – Sprachenlernen vielfältig, kollaborativ und effizient gestalten“. Die Verleihung fand im Rahmen des 9. Grazer Sprachenfestes am 24. September statt, das vom Sprachennetzwerk Graz organisiert und durchgeführt wird. Die folgenden Leuchtturmprojekte konnten die Fachjury überzeugen:



- GTVS Am Schöpfwerk, Wien: Sprachliche und Kulturelle Vielfalt (er)leben – vom Klassenzimmer in die Außenwelt

- Mittelschule Koppstraße, Wien: SchülerInnenzeitung als Spracherwerbs-Methode

- Hertha Firnberg Schulen, Wien: Aus Leidenschaft für Mehrsprachigkeit – Ein Filmprojekt der Hertha Firnberg Schulen

- Pädagogische Hochschule Niederösterreich: Code a Story - Märchenhafte Informatik

- Universität Graz, Institut für Bildungsforschung und PädagogInnenbildung: DiLu: Differenzierter Leseunterricht

- BFI Wien: Digitale Settings in der DaF/DaZ-Lehrkräfteausbildung zur Stärkung autonomer und kollaborativer Lernprozesse



Das ÖSZ, das den Wettbewerb im Auftrag des Bildungsministeriums und des OeAD - Agentur für Bildung und Internationalisierung koordiniert, gratuliert allen Preisträger/innen ganz herzlich und wünscht weiterhin viel Erfolg beim Sprachenlehren und -lernen!



Nähere Informationen zu diesen und weiteren Aktionen finden Sie auf der Webseite des ÖSZ unter www.oesz.at .

