„Talk 1: Menschen der Woche“ am 29. September um 22.45 Uhr in ORF 1

Ansichten, Hintergründe und persönliche Geschichten: Elke Kahrs sensationeller Wahlsieg und Faszination „True Crime“

Wien (OTS) - Lisa Gadenstätter begrüßt am Mittwoch, dem 29. September 2021, um 22.45 Uhr in ORF 1 in einer neuen Ausgabe von „Talk 1:

Menschen der Woche“ folgende Gäste:

Elke Kahr: Die 59-jährige Politikerin der Kommunistischen Partei Österreichs ist seit 2005 Stadträtin in der steirischen Landeshauptstadt. Am vergangenen Wahlsonntag hat sie völlig überraschend den Wahlsieg eingefahren und damit auch in der internationalen Presse für Schlagzeilen gesorgt. Alles sieht danach aus, dass sie die nächste Bürgermeisterin der zweitgrößten Stadt Österreichs wird. In „Talk 1“ spricht sie über ihren politischen Weg:

Wie hat sie es geschafft, bei der Bevölkerung derart zu punkten? Was ist ihr ideologischer Hintergrund?

Franziska Singer: Die 35-jährige Schauspielerin, Autorin und Podcast-Macherin feiert mit ihrem True-Crime-Podcast „Darf’s ein bisserl Mord sein?“ einen Riesenerfolg. Zuletzt hat sie beim Ö3-Podcast-Award die Silbermedaille gewonnen. Mit jeder Menge Wiener Schmäh und viel Humor erzählt die Wienerin von kuriosen, ungelösten, spektakulären, teils längst vergessenen Kriminalfällen aus aller Welt und ist dabei unterhaltsam, immer aber auch informativ und respektvoll. Von den Abgründen der Menschheit war sie schon sehr früh fasziniert und eigentlich wollte sie immer Kriminalkommissarin werden, erzählt sie im Gespräch mit Lisa Gadenstätter. Die intensive Beschäftigung mit Verbrechen und deren Hintergründen ist ihr geblieben, und das zum schaurigen Wohlgefallen ihres Publikums.

