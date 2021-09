FPÖ – Belakowitsch: ÖVP-Arbeitsminister Kocher soll nicht über 3G oder gar 2G am Arbeitsplatz fabulieren!

Wien (OTS) - „ÖVP-Arbeitsminister Kocher soll sich lieber um neue Arbeitsplätze kümmern und nicht über 3G oder gar 2G am Arbeitsplatz fabulieren – die Arbeitslosigkeit in Österreich ist ohnehin schon wieder im Steigen begriffen. Eine derartige Maßnahme würde daher nur noch mehr Arbeitslose bringen und die ohnehin schon von den nicht verhältnismäßigen schwarz-grünen Corona-Maßnahmen schwer angeschlagenen klein- und mittelständischen Betriebe endgültig in den wirtschaftlichen Abgrund stürzen“, so FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch.

„Mit dieser zusätzlichen schwarz-grünen Zwangsmaßnahme würde ein weiterer unglaublicher Druck auf ungeimpfte Menschen ausgeübt, die Freiheitsrechte weiter eingeschränkt sowie der indirekte Impfzwang zusätzlich angefacht werden“, betonte die FPÖ-Sozialsprecherin, die erneut ÖGB und Arbeiterkammer aufforderte, endlich gegen diese geplante unmenschliche Grauslichkeit aufzutreten. „Auf alle Fälle stehen wir auf der Seite der österreichischen Arbeitnehmer und ihrer Freiheits- und Grundrechte“, stellte Belakowitsch klar.

