Bundespräsident reist nach Auschwitz u Offiziellem Besuch nach Polen

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Montag, den 4. Oktober, auf Einladung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und des Direktors des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau Piotr M. A. Cywiński an der Eröffnung der neuen österreichischen Länderausstellung "Entfernung – Österreich und Auschwitz" im Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau teilnehmen.

An der Eröffnung teilnehmen werden auch die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, Bundesratspräsident Peter Raggl, Außenminister Alexander Schallenberg, Europaministerin Karoline Edtstadler, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, Staatsekretärin Andrea Mayer sowie LH Günther Platter. - Nach Ende der Eröffnung reist das Staatsoberhaupt weiter nach Warschau.

In Warschau absolviert der Bundespräsident, begleitet von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz, am Dienstag, dem 5. Oktober, einen Offiziellen Besuch in der Republik Polen. Er wird von Präsident Andrzej Duda mit militärischen Ehren begrüßt. Nach einem Vier-Augen-Gespräch wird es eine gemeinsame Pressekonferenz der beiden Staatsoberhäupter geben.

Auf dem Programm stehen zudem Gespräche mit Premierminister Mateusz Morawiecki, der Vorsitzenden des Sejm Elżbieta Witek und dem Vorsitzenden des Senats Tomasz Grodzki.. Ebenfalls geplant ist ein Wirtschaftsforum unter dem Titel „A Green Future for Poland and Austria“ mit polnischen und österreichischen Wirtschaftsvertretern.

