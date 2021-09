Carsten-Pieter Zimmermann News-Anchor bei krone.tv

Wien (OTS) - Nach der sensationellen Großglockner LIVE-Besteigung mit Andreas Gabalier, die in ganz Österreich für Schlagzeilen sorgte, gibt es bei krone.tv weitere große Neuerungen. Der erfahrene TV-Profi Carsten-Pieter Zimmermann zieht nun die Fäden in der News-Abteilung.



krone.tv-Chef Max Mahdalik: "Das ist der nächste große Schritt für unseren Sender! Wir hatten schon davor ein starkes News-Team, mit Carsten haben wir aber einen echten Kapazunder dazugewinnen können, der unser junges Team mit viel Erfahrung anführen wird."



Zimmermann feierte seine krone.tv-Feuertaufe vor der Kamera am gestrigen Super-Wahlsonntag an der Seite von Katia Wagner.

Seine Medien-Karriere begann beim Radio. Nach einer speziellen TV-Ausbildung an der UCLA in Los Angeles war er jahrelang bei PULS 4 TV-Nachrichtensprecher und Journalist mit Teamverantwortung. Vor krone.tv schrieb er für Forbes.



Zimmermann: „Ich freue mich besonders, mit der starken Redaktion der einflussreichsten Zeitung Österreichs die krone.tv-Information noch weiter voranzubringen. Wir haben mehrere Projekte in der Pipeline und werden unseren Sehern die wichtigste Fakten liefern.“

