OKIDS, die Organisation für Kinderarzneiforschung in Österreich und in der EU

Wien (OTS) - Die österreichische Organisation für Kinderarzneiforschung blickt auf eine erfolgreiche Umsetzung seiner gesteckten Ziele zurück. Als eine Tochter der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde bieten wir ein in Österreich einzigartiges Koordinierungszentrum für die Erstellung klinischer Studien zur Verbesserung kindergerechter Arzneimittel an. Wir sind eine Non-Profit-Organisation und agieren ausschließlich zum Wohle der Forschung.

Ruth Ladenstein sagt: Kinderstudien zur Arzneimittelentwicklung sind komplexe Unterfangen und brauchen bei den vielen Schritten von der Anbahnung bis zur Durchführung Einsatz und Sorgfalt aller Beteiligten! Wir benötigen diese hohe Bereitschaft und Motivation für unsere Kinder um Ihnen bestmögliche Medikamente zur Verfügung stellen zu können!

Die Zahlen sprechen für sich: 139 Machbarkeitsanfragen für Kinderstudien an OKIDS Zentren in Österreich und Unterstützung von 246 Kinderarzneimittelstudien durch OKIDS einschließlich der Rekrutierung von 939 PatientInnen und Patienten im Kinder- und Jugendbereich!“

OKIDS trägt dadurch dazu bei, dass Babys, Kindern und Jugendlichen neue und bessere Medikamente mit der größtmöglichen Sicherheit zur Verfügung gestellt werden können.

Die intensive Vernetzung im In- und Ausland ist Motor des Erfolges. Die gut etablierte OKIDS Netzwerkzentrale erhält die Studienanfragen der Pharmafirmen, CROs, über EnpREMA (Europäisches Netzwerk für Kinderforschung bei der Europäischen Arzneimittelagentur) und c4c (Collaborative Network for European Clinical Trials for Children) und leitet diese an seine Standorte an den österreichischen Universitäten in Wien, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg sowie an das St. Anna Kinderspital weiter.

Die Anfragen werden intern konzeptionell geprüft und dann die weiteren Schritte zur Studienumsetzung eingeleitet.

c4c ist ein großes europäisches Kooperationsnetz, das die Entwicklung neuer Arzneimittel und anderer Therapien für die gesamte pädiatrische Bevölkerungsgruppe erleichtern soll.

Es ist eine bahnbrechende Möglichkeit, Kapazitäten für die Durchführung multinationaler pädiatrischer klinischer Studien aufzubauen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Bedürfnisse von Säuglingen, Kindern, Jugendlichen und ihren Familien erfüllt werden. c4c engagiert sich für die Bedürfnisse pädiatrischer Patienten dank einer neuartigen Zusammenarbeit zwischen dem akademischen und dem privaten Sektor, zu der 35 akademische und 10 industrielle Partner und rund 500 angeschlossene Partner gehören. c4c ist bestrebt, innovative Prozesse in alle Phasen der klinischen Entwicklung zu bringen, indem es ein neues Modell der Organisation und des klinischen Entwicklungsprozesses entwickelt.

Durch die Betonung der Einbeziehung und Zusammenarbeit über geografische, fachliche, sektorale, kulturelle und gesellschaftliche Hintergründe hinweg wird es eine neue Infrastruktur und neue Art der Zusammenarbeit geben, um das gemeinsame Ziel bessere und sichere Arzneimitteln für Kinder und Jugendliche zu erreichen.





OKIDS Hintergrundinformationen

Das österreichische Studiennetzwerk für Arzneimittel und Therapien "OKIDS" agiert als kompetenter Partner und Serviceleister für Universitäten/spezialisierte Zentren und die pharmazeutische Industrie und führt durch die Bündelung der Kompetenzen und Ressourcen vermehrt akademische und Industriestudien mit pädiatrischen PatientenInnen rasch und effizient durch, um damit die notwendige klinische Forschung für Arzneimittelsicherheit zu stärken.

OKIDS ist eine Tochter der Österreichischen Gesellschaft für Kinder und Jugendheilkunde (ÖGKJ) gegründet. Aktuell wird OKIDS aus den Mitteln „GemeinsameGesundheitsziele aus dem Rahmen-Pharmavertrag“, eine Kooperation von österreichischer Pharmawirtschaft und Sozialversicherung gefördert.

