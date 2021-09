800 Jahre Wiener Stadtrecht. Veranstaltung und Themenschwerpunkt im Wiener Stadt- und Landesarchiv

Wien (OTS) - Am 18. Oktober 1221 stellte der Babenbergerherzog Leopold VI. als Stadtherr das erste Wiener Stadtrecht aus. Dies war der Schlusspunkt einer jahrzehntelangen Entwicklung zur mittelalterlichen Stadt. Das Stadtrecht regelte das Zusammenleben der Wienerinnen und Wiener sowie die Einbindung Wiens in den überregionalen Handel. Die nachfolgenden Stadtrechte spiegelten je nach politischer Lage das Verhältnis zwischen Stadtherrn und Wiener Bürgerschaft, die in der Stadtordnung 1526 ihre bisherige Autonomie weitgehend einbüßte. Im 19. Jahrhundert sicherte der Status als Residenzstadt Wien eine rechtliche Sonderstellung innerhalb der Monarchie.

Die Gründung der Republik brachte Wien seine neue Stellung als Bundesland. Seit 1920 verfügt die Stadt über eine vom demokratisch gewählten Landtag beschlossene Verfassung, die lediglich in Zeiten diktatorischer Regime außer Kraft gesetzt war.

Themenschwerpunkt im Wien Geschichte Wiki

Anlässlich des Jubiläums hat das Wiener Stadt- und Landearchiv im Wien Geschichte Wiki, der historischen Wissensplattform der Stadt Wien, einen Themenschwerpunkt erarbeitet. Die Artikel der Serie sind mit digitalisierten Originalquellen verbunden. Der Themenschwerpunkt behandelt die rechtliche Basis Wiens vom ersten Stadtrecht 1221 bis zur aktuell gültigen Stadtverfassung.

Link zum Themenschwerpunkt: www.geschichtewiki.wien.gv.at/Stadtverfassung

Ergänzend sind vom 1. Oktober bis 12. November in vier Vitrinen originale Stadtverfassungsdokumente im Ausstellungsfoyer des Wiener Stadt- und Landesarchivs zu sehen: Montag bis Freitag von 9 bis 15:30 Uhr, Donnerstag von 9 bis 19 Uhr. Eintritt frei.

Link zum Wiener Stadt- und Landesarchiv: www.archiv.wien.at

Veranstaltung zum Wiener Stadtrecht

Unter dem Titel „1221 – Erstes Wiener Stadtrecht. Der Weg zur Stadt in historisch-archäologischer Analyse“ findet eine Veranstaltung zum Themenschwerpunkt statt.

Termin: 18. Oktober 2021, 17 Uhr

Ort: Vortragssaal des Wiener Stadt- und Landesarchivs sowie Online-Raum

Teilnehmer: gemäß aktuell geltender Covid-Verordnung mit 3-G-Nachweis

Anmeldung: bis spätestens 18.10.2021 über die Webseite www.wien.gv.at/kultur/archiv/veranstaltungen/vortrag-stadtrecht.html

Vortragende: Dr.in Heike Krause (Stadtarchäologie Wien), Paul Mitchell, BA (Freiberuflicher Archäologe), Dr. Christoph Sonnlechner (Wiener Stadt- und Landesarchiv), Mag. Manuel Swatek (Wiener Stadt- und Landesarchiv)

Moderation: a.o. Univ.-Prof. Dr. Martin Scheutz (Universität Wien)

Ausstellung zu 100 Jahre Wiener Landtag

Die Entwicklung der letzten 100 Jahre wird in einer eigenen Ausstellung dargestellt. Vor dem Gemeinderatssaal ist derzeit ein Schwerpunkt zu „100 Jahre Wiener Landtag“ zu sehen.

Link zur Seite des Wiener Landtags: https://www.wien.gv.at/politik/landtag/100jahre.html

