Wechsel an der Spitze der MALTESER

Wien (OTS) - Am vergangenen Wochenende fand die 43. Ordentliche Generalversammlung der MALTESER statt, bei der auch ein neuer Kommandant gewählt wurde. Niklas Salm-Reifferscheidt folgt nun auf Richard Wittek-Saltzberg.

Der scheidende Kommandant kann auf vier Jahre in dieser Funktion und sieben Jahre als Stellvertreter zurückblicken. In seiner Amtsführung fielen nicht nur die Flüchtlingskrise, sondern auch der Beginn der Pandemie. Wittek-Saltzberg bedankte sich mit Hinweis auf diese großen Herausforderungen bei seinem Team, aber auch ganz besonders bei jedem einzelnen MALTESER, der in den letzten Jahren dazu beigetragen hatte, die schwierigen Situationen zu bewältigen und wünschte seinem Nachfolger alles Gute.

Niklas Salm-Reifferscheidt ist seit 1994 Mitglied der MALTESER und hatte bereits mehrere Funktionen und Führungsaufgaben inne, unter anderem als Stellvertretender Bereichsleiter von Oberösterreich. Seit November 2020 ist er Vizekommandant und übernimmt nun per 26. September die oberste Führungsfunktion.

