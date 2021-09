Vorsitzwechsel in der SPÖ Simmering: Kaske folgt auf Troch

Kaske: „Vorschläge, Ideen und Innovationen im Sinne der Simmeringerinnen und Simmeringer“

Wien (OTS/SPW) - Bei der gestrigen Bezirkskonferenz der SPÖ Simmering wurde LAbg. Prof. Rudi Kaske mit 84,8 Prozent der Stimmen zum neuen Bezirksparteivorsitzenden gewählt. Er folgt damit auf Harald Troch, der das Amt seit 2007 innehatte. Kaske bedankte sich bei den Delegierten für ihr Vertrauen und bei seinem Vorgänger für die Arbeit der vergangenen Jahre. „Für mich und mein Team haben die Anliegen der Simmeringerinnen und Simmeringer oberste Priorität. Mit Vorschlägen, Ideen und Innovationen im Sinne der Simmeringer Bevölkerung wollen wir punkten. Dafür stehe ich, dafür steht die SPÖ Simmering!“, skizzierte der neue Vorsitzende seine politische Arbeit. ****



Zu Gast bei der Konferenz war Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, der Kaske herzlich zur Wahl gratulierte und sich bei Troch für dessen Arbeit bedankte. "Bei der letzten Bezirksvertretungswahl konntet ihr die Simmeringer Wählerinnen und Wähler eindrucksvoll überzeugen und seid wieder zur stimmenstärksten Partei in diesem traditionellen Kernbezirk der Sozialdemokratie geworden. Ich bin davon überzeugt, dass ihr Simmering in den nächsten Jahren positiv weiterentwickeln werdet – meine Unterstützung und die der Landespartei Wien sind euch dabei sicher", so Ludwig.

Trotz erschwerter Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie seien die letzten Jahre für die SPÖ Simmering durchaus erfolgreich verlaufen, berichtete der neu gewählte Vorsitzende Rudi Kaske. Einerseits habe man bei den vergangenen Landtags- und Gemeinderatswahlen ein drittes Mandat dazu-, und andererseits bei der Bezirksvertretungswahl den Bezirksvorsteher wieder zurückgewonnen. „Der Schlüssel zum Erfolg war, dass wir trotz Pandemie über 100 Wahlkampfveranstaltungen organisiert haben und viele Simmeringerinnen und Simmeringer überzeugen konnten, dass wir die besten Ideen und das beste Programm haben“, erläuterte Kaske. „Damit haben wir ein neues Kapitel der Erfolgsgeschichte aufgeschlagen. Ich bin mächtig stolz auf unsere Funktionärinnen und Funktionäre!“

Die SPÖ Simmering zukunftsfit zu machen, das sei sein Ziel für die kommenden zwei Jahre, stellte Kaske in Aussicht. Für 2022 kündigte er eine Zukunftskonferenz an, um die Modernisierung der Organisation voranzutreiben. „Erfolg ist eine Gemeinschaftsleistung, daher werden wir alle Funktionärinnen und Funktionäre in die Weiterentwicklung der Bezirksorganisation einbinden. Es gilt aber auch, schon den Blick Richtung 2025 zu richten, um die nächste Wahl in Wien und in Simmering wieder zu gewinnen“, betonte Kaske.

Rudi Kaske wurde 1955 in Wien geboren. Sein Leben lang in der Gewerkschaftsbewegung engagiert, war er von 1995 bis 2006 Vorsitzender der Gewerkschaft Hotel, Gastgewerbe, Persönlicher Dienst (HGPD) sowie von 2006 bis 2012 der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida. Von 2013 bis 2018 war er Präsident der Arbeiterkammer Wien und der Bundesarbeiterkammer. Weiters war Kaske von 2019 bis 2020 Mitglied der sozialdemokratischen Bundesratsfraktion. Seit 2020 ist er Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat. (Schluss) ve

