SPÖ-Holzleitner: Soforthilfe für Alleinerziehende!

Internationaler Tag für Alleinerziehende – SPÖ fordert Unterhaltsgarantie für Kinder, Erhöhung des Arbeitslosengelds auf 70 Prozent und aktuelle Kinderkostenanalyse

Wien (OTS/SK) - In Österreich leben rund 290.000 Ein-Eltern-Familien, davon rund 242.000 Mütter und 47.000 Väter. Die Anforderungen für Alleinerziehende sind riesig und die Pandemie hat die Situation noch verschärft. „Meist sind es die Frauen, die rund um die Uhr Arbeit, Kinderbetreuung, Homeschooling, die Pflege Angehöriger und den Haushalt bewältigen“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. Etwa jede zweite Alleinerzieherin ist armutsgefährdet. ****

Am Internationalen Tag für Alleinerziehende am 28. September fordert die SPÖ rasche Unterstützung. Die SPÖ-Frauen fordern eine Erhöhung des Arbeitslosengelds auf 70 Prozent, eine aktuelle Kinderkostenanalyse, einen raschen Ausbau der ganztägigen Kinderbetreuung, leistbare Ausbildung und Umschulung in Zukunftsbranchen und einen 500-Euro-Umstiegsbonus für Arbeitssuchende.

Holzleitner erinnert an die längst versprochene Unterhaltsgarantie für Kinder: „Wie lange müssen Alleinerziehende und ihre Kinder darauf noch warten? Die Pandemie trifft jene, die es schwer haben, am meisten. Davor darf die türkis-grüne Bundesregierung nicht die Augen verschließen. Dass Frauen und Kinder in einem reichen Land wie Österreich an Hunger leiden und im Winter frieren, ist eine Schande. Die Regierung darf Alleinerziehende nicht länger im Stich lassen!“, so Holzleitner. (Schluss) lp

