Für Radio-Redaktionen: Heil ankommen am Teller - und klimafreundlich? Klug verpackt müssten viele Lebensmittel nicht verloren gehen

AVISO: Audiofiles für alle Radio-Redaktionen zum internationalen Tag gegen Lebensmittelverschwendung am 29. September!

Ausgetrocknet, zerquetscht, verschimmelt: Sagenhafte 1,3 Milliarden Tonnen an Lebensmitteln gehen verloren, noch bevor sie am Teller bei uns ankommen. Ein ganzes Drittel aller Lebensmittel! Der Tag gegen Lebensmittelverschwendung der Vereinten Nationen am 29. September möchte darauf aufmerksam machen.

Aber kann das viele Essen, das jedes Jahr im Abfall landet, überhaupt gerettet werden? Es kann, zu einem guten Teil!

Was intelligente Verpackung gegen Lebensmittelverschwendung leisten kann, hören Sie in unserem Audiofeature mit vielen Originaltönen und Statements zum Thema für alle Radio-Redaktionen.

Sprecher:

Virginia Siebenrok (UN World Food Program)

Peter Orisich (Mondi)

Beatrix Praeceptor (Mondi)

Marita Schmid (Mondi)

Das Audio-File zum Thema "Heil ankommen am Teller – und das klimafreundlich? Klug verpackt müssten viele Lebensmittel nicht verloren gehen" wird heute Dienstag, 28.09.2021 um 10 Uhr über APA OTS verbreitet und steht am APA Online Manager (AOM) "OTS Audio" und auf der Audio-Datenbank von APA OTS http://audio.ots.at zum kostenlosen Download bereit.

