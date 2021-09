Kristina Sprenger neue Obfrau beim THEATERFEST Niederösterreich

In der heutigen Mitgliederversammlung wurde Kristina Sprenger, Intendantin der Bühnen Berndorf, für die nächsten drei Jahre zur Obfrau des Vereins THEATERFEST Niederösterreich gewählt

Wien (OTS) - Kristina Sprenger ist seit 2014 Intendantin der Bühnen Berndorf, wo sie auch regelmäßig auf der Bühne steht. „Ich übernehme einen sehr gut geführten Verein, der das Kulturgeschehen in Niederösterreich im letzten Jahrzehnt entscheidend geprägt hat. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe“, so Kristina Sprenger. „Das THEATERFEST Niederösterreich ist seit über 25 Jahren ein Garant für Qualität und Vielfalt. Der neu gewählte Vorstand und ich freuen uns sehr, diese erfolgreiche Arbeit fortführen zu dürfen. In Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, die Kräfte unserer Spielorte zu bündeln und die Dachmarke THEATERFEST Niederösterreich weiter zu schärfen. Das neue Team mit zukunftsträchtigem Frauenanteil (75%) wird sich diesen Aufgaben mit viel Elan und Enthusiasmus widmen und bedankt sich beim scheidenden Vorstand für die hervorragende Arbeit der letzten Jahre!“, so die bekannte Fernseh- und Theaterschauspielerin.

Der neue Vorstand wird komplettiert durch Monika Steiner (Festival Retz) als Schriftführerin, Helmuth Kuhlanek (Sommerspiele Rosenburg) als Kassier und Christine Bauer (Nestroyspiele Schwechat) als Obfrau-Stellvertreterin.

Mit dieser Wahl endet auch die Ära von Langzeitobmann Werner Auer, der von 2009 bis 2021 Obmann des THEATERFEST Niederösterreich war und bereits zu Jahresbeginn bekanntgegeben hat, nicht mehr für eine weitere Funktionsperiode zur Verfügung zu stehen, ebenso wie seine Vorstandskollegen. „In den letzten zwölf Jahren hat sich Marke „Theaterfest“ zu einem Qualitätssiegel entwickelt. Zwischen den 20 Mitgliedsbühnen findet ein reger Austausch statt, die Spielorte stimmen sich ab und arbeiten gemeinsam an der Sache. Auch das Publikum schätzt unsere Arbeit, das THEATERFEST Niederösterreich steht für künstlerische Qualität auf höchstem Niveau. Es hat sich alles wunderbar entwickelt, und ich bin stolz, diesen erfolgreichen Verein in neue Hände geben zu können.“ Werner Auer möchte sich nun wieder vermehrt seinen beiden Spielorten Felsenbühne Staatz und Kinder.Musical.Sommer Niederösterreich widmen, bei denen er als Intendant und künstlerischer Leiter weiterhin tätig ist und sich vermehrt neuen künstlerischen Projekten widmen.

