„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Josef Hader und Florentina Holzinger am 28. September in ORF 1

Außerdem: Verena Altenberger sowie Peter Kreyci und Phil Zezula im „Hotel Campinski“ mit Duscher & Grazer in Salzburg

Wien (OTS) - Mit den fallenden Temperaturen steigt die Stimmung bei „Willkommen Österreich“, wenn Josef Hader und Florentina Holzinger am Dienstag, dem 28. September 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1 Stermann und Grissemann im „Willkommen Österreich“-Studio einen Besuch abstatten. Danach um 23.15 Uhr setzen die FM4-Moderatoren Hannes Duscher und Roland Gratzer ihre Österreich-Tour mit dem „Hotel Campinski“ fort. Diesmal machen sie Halt in Salzburg und begrüßen „Jedermann“-Buhlschaft Verena Altenberger sowie die Craft-Beer-Spezialisten Peter Kreyci und Phil Zezula in ihrer aktionistischen Talkshow. Und um 23.50 Uhr dreht sich beim Wiedersehen mit der kultigen „Sendung ohne Namen“ alles um „Musik“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Josef Haders aktuelles Programm „Hader on Ice“ wird von Publikum wie Presse gefeiert. Schon bei seinem letzten Besuch 2017 hat er im Gespräch mit Stermann und Grissemann angekündigt, ein neues Kabarettprogramm machen zu wollen – warum es dann doch fast vier Jahre gedauert hat, erzählt der humoristische Tausendsassa im Talk. Ebenfalls zu Gast ist Florentina Holzinger, Enfant Terrible der Tanz-und Performance-Szene. Ihre letzte Inszenierung hieß „A Divine Comedy“. Dass es nicht nur um Provokation geht und welche Rolle Humor in ihrer Arbeit spielt, erzählt sie in „Willkommen Österreich“.

„Hotel Campinski“ in Salzburg mit Verena Altenberger sowie Peter Kreyci und Phil Zezula um 23.15 Uhr

Kein Campingplatz, sondern ein Grünstreifen mitten in der Stadt Salzburg ist diesmal der Schauplatz der „Talkshow on the road“ mit Campingmobil. Hannes Duscher und Roland Gratzer versuchen ihren Gast, „Jedermann“-Buhlschaft Verena Altenberger, zu einem gemeinsamen Theaterfestival zu überreden. Die Aufforderung, ein mögliches neues Stück zu improvisieren, nimmt Altenberger äußerst ernst: Sie spielt mit Schwert und Schnapsflasche die verblüfften Gastgeber an die Wand – unter Beifall von den umliegenden Wohnungsbalkonen. Außerdem präsentieren die Craft-Beer-Spezialisten Peter Kreyci und Phil Zezula ihre Methode, Bier zu brauen: Dazu wird dem Bier während des Brauprozesses Musik vorgespielt.

