Bayr gratuliert Favoriten zum 147. Geburtstag

Mädchen gestalten den Bezirk

Wien (OTS/SPW) - „Zum 147. Geburtstag gratuliere ich meinem Heimatbezirk und all seinen Bewohner*innen ganz herzlich. Es ist schön zu sehen, wie sehr sich die Lebensqualität für uns Einwohner*innen verbessert hat“, gratuliert die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr, stv. Vorsitzende der SPÖ Favoriten.

In jüngster Zeit hat die Umgestaltung des Reumannplatzes mit mehr Bäumen und Bänken sowie modernen Spielgeräten die Aufenthaltsqualität an diesem zentralen Ort Favoritens sehr erhöht. „Besonders freue ich mich, dass Mädchen durch verschiedene Aktionen in die Gestaltung und Belebung des Platzes eingebunden wurden und die von ihnen gewünschte Mädchen-Bühne realisiert werden konnte“, betont Bayr.

„Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass Favoriten von den Menschen, die in diesem Bezirk leben, mitgestaltet werden kann und Mädchen im öffentlichen Raum gestärkt werden“, schildert Bayr ihren Einsatz für Favoriten. (Schluss)



