Ingram Micro TOP21 begeistert als Hybrid-Event

Einzigartiges Messeerlebnis für über 1.000 Teilnehmer

Wien (OTS) - Ganz im Sinne des Unternehmensmottos „Realize the Promise of Technology“ fand die Ingram Micro TOP am 23. September erstmals als hybride Veranstaltung auf einer eigens dafür entwickelten Eventplattform statt. An die 50 namhaften Brands sowie ein abwechslungsreiches Programm aus Live-Vorträgen und interaktivem Entertainment sorgten für ein einzigartiges Messeerlebnis mit über 1.000 Teilnehmern.



Interaktiv und digital – das war die Ingram Micro TOP21 VIRTUAL EDITION. Das Ö3-Moderatorinnen-Duo Elke Rock und Olivia Peter führte die Teilnehmer charmant durch den Tag und begrüßte zahlreiche Vortrags- und Interviewpartner in den TV-Studios. Während Ingram Micro-Experten spannende Einblicke in Themen wie Cyber Security, Channel Financing und Cloud ermöglichten, präsentierten Hersteller wie HP, Microsoft, Motorola oder Samsung ihre Produktwelten. Das Networking stand für den führenden ITK-Distributor auch dieses Jahr im Fokus: über Audio- und Videochats mit den Experten in den Vortragsstudios vernetzt, erhielten die Gäste die Möglichkeit, die Messe interaktiv mitzugestalten und in Q&A-Sessions live Fragen zu stellen. Im Hauptstudio konnten sich alle Besucher miteinander austauschen und neue Kontakte knüpfen. „Die erste virtuelle TOP war ein voller Erfolg: Es ist uns wie bei der Live-Messe gelungen, unsere Aussteller und Partner zusammenzubringen und neue Geschäftsmöglichkeiten anzustoßen. Durch die spannenden Vorträge konnten wir außerdem einen Einblick in die weiteren Entwicklungen im Channel geben“, ist Adolf Markones, Executive Managing Director Ingram Micro Österreich, stolz.



Bewährtes Messererlebnis in digitalem Gewand

Virtuelle Messestände mit knapp 50 namhaften Brands sorgten bei den Besuchern für das gewisse Live-Messegefühl. Dabei wurde besonders großes Augenmerk auf den persönlichen Austausch gelegt. Dazu dienten vielfältige Interaktionsmöglichkeiten mit den Ausstellern wie Audio- und Videocalls oder Screen Sharing. „Heuer freut es mich ganz besonders, dass wir an der Ingram Micro TOP teilgenommen haben: Sie zählt für uns schon seit jeher zu den wichtigsten Event-Highlights des Jahres. Erstmalig als digitaler Event auf einer eigens dafür programmierten Plattform konzipiert, ist sie ein perfektes Beispiel dafür, welche Vorreiterrolle unserer Branche gerade in diesen herausfordernden Zeiten zukommt! So konnten wir unsere Services und Lösungen auch diesmal auf innovative Weise unseren Kunden und Partnern präsentieren“, zeigt sich Tina Mentschik, Senior Regional Channel Manager von Dell Technologies Österreich, begeistert.



Während des virtuellen Rundgangs durch die Messe kam auch das leibliche Wohlbefinden der Teilnehmer nicht zu kurz. Mit einem Gutschein für einen bekannten Lieferdienst konnten sich die Besucher in ganz Österreich nach ihrem Geschmack während des Messetages stärken. Außerdem standen eigens für die TOP21 VIRTUAL EDITION produzierte Fitnessvideos on demand zur Verfügung und boten eine sportliche Auflockerung.



Über den Messetag verteilte Gewinnspiele sowie die Verlosung des Hauptgewinnes – eine brandneue Vespa mit Wunschspezifikationen im Wert von 5.000 Euro – rundeten das einzigartige Messeerlebnis gekonnt ab.



Nach dem offiziellen Ende des Messeprogramms und der Verabschiedung durch die Geschäftsführung von Ingram Micro Österreich um 19:00 Uhr nutzten so manche Besucher und Aussteller die Plattform noch bis spät in die Nacht zum gemeinsamen Austausch.



Die Messe und alle Inhalte stehen den Kunden noch bis Ende September unter at.e-v-e.live zur Verfügung.



Interessierte, die die Messe-Plattform für eigene Events verwenden möchten, steht Michael Tropper, Head of Marketing & PR bei Ingram Micro Österreich, für weitere Informationen unter michael.tropper@ingrammicro.com zur Verfügung.





