Bürgermeister Dr. Michael Ludwig gratuliert Olaf Scholz und seinem Team zum herausragenden Ergebnis

Der Wahlerfolg in Deutschland zeigt, dass es in ganz Europa eine starke Sozialdemokratie braucht!

Wien (OTS/SPW) - In Deutschland konnte ein historisches Ergebnis erzielt werden: Die Sozialdemokratie ist mit dem Spitzenkandidaten Olaf Scholz erstmals seit 16 Jahren wieder stimmenstärkste Kraft in Deutschland. Mit einem überzeugenden Wahlkampf zu sozialdemokratischen Kernthemen wie einem Mindestlohn, sichere Pensionen und leistbarem Wohnen konnte die SPD knapp 26 % der Stimmen auf sich vereinen und so CDU/CSU überholen. „Nun ist die Chance groß, dass Olaf Scholz der nächste Bundeskanzler Deutschlands wird: ein zukunftsorientierter und überzeugt sozialdemokratischer Kanzler. Wir gratulieren der SPD und Olaf Scholz ganz herzlich zu diesem hervorragenden Wahlergebnis“, betont Bürgermeister und SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Dr. Michael Ludwig. „In ganz Europa gewinnen sozialdemokratische Parteien zunehmend Wahlen, was zeigt, dass es gerade jetzt mehr denn je eine starke Sozialdemokratie braucht. Nach Schweden, Dänemark, Finnland, Spanien und Portugal könnten nun bald auch Norwegen und Deutschland sozialdemokratisch regiert werden. Wir sind davon überzeugt, dass es auch den Weg für Österreich vorzeigt“, ergänzt SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA.

„Was wir in Wien sehen, zeigt sich heute auch in unserem Nachbarland: Gerade in Zeiten größerer Verunsicherung wollen sich die Menschen darauf verlassen, dass ihre Grundbedürfnisse gedeckt sind, ihre Lebensqualität abgesichert ist und ihren Kindern die beste Zukunft ermöglicht wird. Nur mit einem starken Sozialstaat, gerechten Löhnen und einer funktionierenden Daseinsvorsorge, die alle Lebensbereiche abdeckt, kann das erreicht werden. Wir wünschen Olaf Scholz viel Erfolg für seine zukünftige Arbeit!“, betonen Ludwig und Novak abschließend.

