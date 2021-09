NEOS: Oberösterreich sagt Ja zur Politik einer neuen Generation

Beate Meinl-Reisinger: „Es war eine Zitterpartie, aber wir haben den Einzug geschafft und Geschichte geschrieben. Herzlichen Glückwunsch an Felix Eypeltauer und sein Team!“

Wien (OTS) - „Es war ein emotionaler Tag, aber letztlich haben wir es geschafft", sagt NEOS-Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger. „Wir haben heute Geschichte geschrieben und sind mit NEOS im siebenten Bundesland in den Landtag eingezogen. Ich gratuliere unserem Spitzenkandidaten Felix Eypeltauer, seinem Team und allen, die mitgeholfen haben, von ganzem Herzen zum Erfolg in Oberösterreich. Felix Eypeltauer und Julia Bammer werden jetzt die Politik einer neuen Generation und echte Kontrolle nach Oberösterreich bringen.“



Es habe zwei Anläufe gebraucht, um den Einzug in Oberösterreich zu schaffen, so Meinl-Reisinger. „Umso mehr freut es mich, dass uns das heute unter äußerst schwierigen Voraussetzungen gelungen ist. Für NEOS Oberösterreich bedeutet das Ergebnis zweierlei: Erstens, dass ab morgen die Arbeit für den Landtag losgeht. Zweitens, dass dieses Ergebnis uns die Kraft gibt, in Oberösterreich für die beste Kinderbetreuung, mutige Klimapolitik und kritische Kontrolle zu sorgen. Außerdem werden wir auch in zahlreichen Gemeinderäten für die Politik einer neuen Generation sorgen.“



Der Erfolg in Oberösterreich gebe NEOS aber auch Rückenwind für die Arbeit in ganz Österreich, so Meinl-Reisinger weiter. „Wir sind auf Bundesebene nach wie vor DIE Opposition und beweisen in Wien und Salzburg, dass wir auch erfolgreich Regierungsverantwortung übernehmen können. Diese Arbeit können und werden wir jetzt gestärkt weiterführen.“



Erfolg für MFG zeigt absolutes Regierungsversagen

Zum Erfolg von MFG sagt Hoyos: „Das ist das Ergebnis des absoluten Versagens von Bundes- und Landesregierung beim Coronamanagement. Türkis-Grün im Bund und Türkis, Blau, Rot und Grün in Oberösterreich haben den Sommer wieder einmal komplett verschlafen und es verabsäumt, die vielen impf-skeptischen Menschen im Land aufzuklären. Das chaotische Corona-Management hat die Menschen schwer verunsichert. Davon hat eine Protestbewegung wie MFG profitiert. Dieses Ergebnis muss jetzt endlich ein Weckruf für alle sein, allen voran für die verantwortlichen Regierungschefs Sebastian Kurz und Thomas Stelzer.“



