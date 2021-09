FPÖ Kunasek: Politisches Erdbeben in Graz!

Graz (OTS) - Im Zuge der heutigen Gemeinderatswahl in Graz ereignete sich ein politisches Erdbeben. Die ÖVP wurde massiv abgestraft und die KPÖ erreichte den ersten Platz. Der Landesparteiobmann der FPÖ Steiermark dazu in einer ersten Reaktion: „Das heutige Ergebnis löst eine massive Veränderung in der politischen Landschaft der Stadt Graz aus. Wir Freiheitliche werden das Ergebnis genau analysieren und uns auch ansehen, wodurch die Zugewinne der erfolgreichen politischen Parteien konkret zustande kamen. Vor allem gilt es, den Bürgerkontakt weiter zu intensivieren. Nach aktuellen Hochrechnungen dürfte die FPÖ den Stadtrat halten und somit im Gemeinderat und Stadtsenat vertreten sein. Die Funktionäre der FPÖ Graz haben jedenfalls einen engagierten Wahlkampf geleistet. Der Verlust eines Drittels der Stimmen deckt sich mit den Einbußen, die sich auch bei Landtagswahlen in der Steiermark und Oberösterreich sowie auf Bundesebene ereigneten. Jetzt gilt es, die Ärmel hochzukrempeln und natürlich alles daran zu setzen, wieder stärker zu werden.“

