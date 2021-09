Herzliche Gratulation an Thomas Stelzer zur klaren Nummer 1

Wahlergebnis ist Vertrauensbeweis, Bestätigung und Auftrag

Wien (OTS) - "Herzliche Gratulation an Thomas Stelzer und sein Team der neuen Volkspartei Oberösterreich zum großartigen Wahlergebnis und zur klaren Nummer 1 in Oberösterreich! Der unermüdliche und konsequente Einsatz Stelzers für Oberösterreich wurde von den Wählerinnen und Wählern entsprechend gewürdigt", so der Landesparteiobmann der neuen Volkspartei Wien, Finanzminister Gernot Blümel.



"Dieser eindrucksvolle Wahlerfolg ist ein deutlicher Vertrauensbeweis für Thomas Stelzer und die ÖVP Oberösterreich. Die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher haben dem Team damit einen klaren Auftrag für die Zukunft gegeben, den erfolgreichen Weg für das Bundesland weiter zu gehen", betont Blümel abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Johanna Sperker

Stv. Leitung Kommunikation & Presse

+43 664 859 5710

johanna.sperker @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien/