Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum heutigen Wahlergebnis in Oberösterreich

Gratulation an Thomas Stelzer und die Volkspartei OÖ für diesen klaren Auftrag

St. Pölten (OTS) - „Dieses Wahlergebnis ist die Bestätigung für gute und erfolgreiche Arbeit für Land und Landsleute. Niederösterreich und Oberösterreich sind nicht nur Nachbarn, wir sind enge Partner in vielen Fragen. Uns trennen nicht Landesgrenzen, uns verbindet vor allem ein gemeinsamer Lebensraum für unsere Landsleute. Das Wahlergebnis ist der klare Auftrag der Wählerinnen und Wähler, den eingeschlagenen Weg in Oberösterreich fortzuführen. Glückwünsche an die Kandidatinnen und Kandidaten, an alle Funktionärinnen und Funktionäre sowie den freiwilligen Unterstützerinnen und Unterstützer der Oberösterreichischen Volkspartei zu diesem beherzten Wahlkampf. Ganz besonders möchte ich Landeshauptmann Thomas Stelzer gratulieren. Ich freue mich darauf, die gemeinsame Arbeit und Zusammenarbeit fortsetzen zu können“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

