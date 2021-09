Zum dreifachen Kindsmord eines Österreichers in Kroatien

Klarstellung der Großloge von Österreich

Der mutmaßliche Mörder, ein Österreicher, schreibt in seinem „Abschiedstext“, dass ihm in seiner Not niemand geholfen habe, „nicht einmal meine Freimaurerbrüder wie (es folgen zwei Namen) wollten helfen, am Ende haben sie nicht einmal mehr das Telefon abgehoben“.

Diesen Text haben auch einige österreichische Online-Medien übernommen. Die Großloge von Österreich legt Wert auf die Feststellung, dass dieser Mann kein Mitglied einer ihrer Logen ist oder war. Er hat und hatte also mit der österreichischen Freimaurerei nichts zu tun.

