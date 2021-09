Brand im Haus Augarten

Beim Brand in einem Zimmer des Wohnhauses kam es tragischer weise zu einem Todesopfer, aufgrund der raschen Reaktion des Personals und der Feuerwehr keine weiteren Verletzten.

Wien (OTS) - „Ich möchte mich hiermit ausdrücklich bei den Beteiligten, speziell der Wiener Berufsfeuerwehr, der Rettung und den MitarbeiterInnen des Hauses Augarten für die rasche und professionelle Reaktion bedanken. Nur durch ihr umsichtiges Handeln konnte weiterer Schaden verhindert werden." so der Präsident des Kuratoriums Wiener Pensionistenwohnhäuser, Stadtrat Peter Hacker. „Mein besonderes Mitgefühl gilt in diesen Stunden aber selbstverständlich den Verwandten und Freunden des verstorbenen Bewohners.“



In den frühen Morgenstunden kam es in einer Wohnung des Hauses Augarten zu einem Brand, der sowohl vom automatischen Meldesystem als auch vom anwesenden Personal sofort an die Brandzentrale der Wiener Berufsfeuerwehr gemeldet wurde. Diese war wenige Minuter später vor Ort und hatte den Brand rasch unter Kontrolle, konnten in der betroffenen Wohnung aber nur noch den Tod des Bewohners feststellen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten Teile des Hauses kurz geräumt werden, diese BewohnerInnen wurden im dafür vorgesehen Einsatzbus der Wiener Rettung versorgt.



„Zuallererst möchte ich den Angehörigen des verstorbenen Bewohners mein aufrichtiges Mitgefühl ausdrücken und versichere ihnen, dass die Umstände des Brandes in Zusammenarbeit mit der Polizei rasch und transparent geklärt werden. Ich bin aber auch sehr stolz auf unsere MitarbeiterInnen, die mit ihrem raschen und beherzten Handeln schlimmeres verhindern konnten.“ so Mag. Christian Hennefeind, Geschäftsührer des Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser.



Bis auf wenige BewohnerInnen konnten alle indirekt Betroffenen noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren, Diese sechs BewohnerInnen der vom Rauch direkt betroffenen Wohnungen wurden im Haus Augarten in Notunterkünften versorgt. Sie werden heute vorübergehend in Wohnungen im benachbarten Haus Brigittenau untergebracht bis ihre Unterkünfte saniert wurden. Die Brandursache wird vom LKA Wien untersucht.





Das Haus Augarten wurde vor wenigen Jahren generalsaniert und ist eines von 30 Häusern zum Leben. Das moderne Haus direkt am Augarten bietet 292 BewohnerInnen in 192 Einzelapartments, 19 Doppelwohnungen und 72 Stationsplätzen in 2 Stationen Platz.



Das Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) ist österreichweit der größte Anbieter für SeniorInnenbetreuung. Der gemeinnützige Fonds der Stadt Wien wurde 1960 gegründet. Das KWP betreibt in Wien 30 Häuser zum Leben mit etwa 9.000 Wohn- und Pflegeplätzen und 150 PensionistInnenklubs. Um die BewohnerInnen der Pensionisten-Wohnhäuser und die BesucherInnen der Klubs kümmern sich über 4.800 engagierte MitarbeiterInnen.





Rückfragen & Kontakt:

Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser

01 313 99 170 231

mk @ kwp.at

https://www.häuserzumleben.at/