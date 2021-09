VP-Hanger: „Sebastian Kurz konnte alle falschen Vorwürfe der WKStA entkräften“

WKStA agiert in ihren Ermittlungen parteiisch und kommt ihrer Verpflichtung zur Objektivität nicht nach

Wien (OTS) - „Bundeskanzler Sebastian Kurz konnte in seiner Einvernahme vor einem Richter alle falschen Vorwürfe der WKStA entkräften. Damit haben sich alle ungerechtfertigten Beschuldigungen, die die WKStA nach einer Anzeige der NEOS erhoben hatte, in Luft aufgelöst. Gleichzeitig zeigt sich aber einmal mehr, dass die WKStA in ihren Ermittlungen leider parteiisch agiert und ihrer Verpflichtung zur Objektivität nicht nachkommt“, erklärt der Fraktionsführer der Volkspartei im Ibiza-U-Ausschuss, Andreas Hanger.

